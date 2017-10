Ce filme vedem în luna august

Luna august ne-a pregătit câteva surprize în materie de cinematografie. În prima perioadă a lunii, trei filme noi își fac loc în sălile de cinema din România. „Lucy” este povestea unei fete obligate să transporte droguri în propriul corp, iar în urma unui eveniment neprevăzut, substanțele se vor răspândi în corpul ei; de aici, viața fetei nu va mai fi la fel. SF-ul va avea premiera pe 1 august.Pe 8 august, sunt programate să-și facă intrarea în cinematografele românești alte două pelicule. „Guardians of the Galaxy” este un SF care îmbină acțiunea cu aventura, iar „Escape from the Planet Earth” este o animație pe care nu trebuie să o ratezi!