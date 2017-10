Ce faci când copilul face pipi pe el

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este neobișnuit pentru un copil trecut de cinci ani să ude patul sau chiloțelul când și când, chiar și după ce s-a obișnuit de ani buni să folosească toaleta. Poate fi o surpriză și chiar o ușurare pentru părinți să afle că acest lucru nu este neobișnuit și nu indică neapărat o mare problemă. Dar dacă copilul face pipi în pat mult mai frecvent, înseamnă că are o tulburare a copilăriei numită enurezis.Când un copil face pipi în pat noaptea nu înseamnă cî în mod deliberat el este leneș și nu se duce la toaletă. Este foarte important de știut că atunci când un copil udă patul noaptea, fie că este enuretic sau nu, părintele nu are voie sub nici o formă să îl învinovățească, să îl certe, să îl pedepsească sau umilească.O reacție furioasă a părintelui poate să afecteze grav respectul și imaginea de sine a copilului, ba chiar să înrăutățească problema lui, în loc să o rezolve.Copiii care își udă patul noaptea frecvent trebuie să fie examinați cu atenție de către medic. Un examen medical poate lămuri cauzele, poate stabili dacă cu adevărat copilul are enurezis și să identifice tipul de enurezis ca să îi dea tratamentul potrivit.