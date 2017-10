Ce facem când cel mic are probleme cu burtica

Copiii sunt mult mai sensibili la toxiinfecțiile alimentare decât majoritatea adulților, din cauza imunității scăzute a organismului lor. De aceea trebuie să monitorizați cu mare atenție alimentele pe care le mănâncă cei mici.Toxiinfecția alimentară îi afectează pe copii atunci când consumă alimente sau băuturi contaminate cu bacterii, paraziți sau virusuri. Substanțele toxice pot ajunge în mâncare prin diverse modalități.Cum se pot îmbolnăvi cei miciDe exemplu, bacteriile care se găsesc în frigider pot ajunge foarte ușor în alimente. Contaminarea se poate realiza și în timpul preparării, dacă cel care gătește are o infecție la deget, sau nu s-a spălat foarte bine pe mâini. Totodată, alimentele crescute cu îngrășăminte naturale pot conține bacterii, așa că trebuie spălate bine înainte de a le consuma.În alte cazuri, carnea poate fi infectată dacă animalul a fost bolnav, de aceea este indicat să o preparați termic. De asemenea, este important să fierbeți și laptele înainte de a-l consuma, pentru a evita eventualele bacterii.Primele semne ale intoxicațieiDacă micuțul tău e deranjat la stomac, simptomele se vor vedea ori după câteva ore după ce a consumat alimentele contaminate, ori după o zi, depinde de tipul virusului contactat. Toxiinfecția îl poate afecta aproximativ două zile sau, în cazuri mai severe, chiar și o săptămână.Vei ști că cel mic are probleme cu burtica dacă are diaree, vărsături, o stare generală de rău și apatie, nu are poftă de mâncare, prezintă febră și frisoane sau are dureri abdominale și musculare. În formele mai ușoare ale bolii, evoluția intoxicației este, de cele mai multe ori, rapidă și dispare de la sine.Când trebuie consultat doctorulEste important să îl anunțați pe doctor dacă micuțul are febră mai mare de 38 de grade Celsius, dacă vomită de mai mult de trei ori pe zi, are dureri severe de cap și burta umflată și tare.De asemenea, medicul trebuie sunat și dacă cel mic dă semne de deshidratare, inclusiv de somno-lență și iritabilitate excesivă, mâini și picioare reci sau sete extremă. Doctorul vă va spune ce cantitate de lichide trebuie să consume copilul în funcție de vârstă și greutatea pe care o are. Este indicat să renunțați la sucurile acidulate sau cele cu zahăr deoarece pot înrăutăți simptomele.Metode de a trata toxiinfecția alimentară la cei miciCopiii intoxicați alimentar au nevoie de o atenție specială pentru că sunt predispuși la apariția unor complicații, mai ales a deshidratării severe. Aceasta este o urgență medicală care necesită tratament medical de specialitate.Prin urmare, pentru copiii cu vârste mai mici de trei ani este recomandată continuarea hrănirii la sân sau cu formulele de lapte speciale, cât mai mult timp posibil. Micuțul trebuie să fie hrănit mai des și în cantități mai mici.Copiii mai mari care prezintă semne de deshidratare trebuie să bea o cană de apă la fiecare oră și să consume în cantități moderate alimente precum bananele, orezul, compotul proaspăt de mere, pâinea prăjită sau biscuiții.Cum îi ferim pe copii de bacteriile din mâncareÎn primul rând, puteți preveni toxiinfecțiile alimentare ale copiilor prin prepararea atentă a alimen-telor și prin spălarea frecventă a mâinilor. Este important să gătiți mâncarea la temperaturi suficient de înalte pentru a distruge microorganismele patogene și să refrige-rați alimentele în condiții optime. Mai mult, alimentele perisabile pre-cum ouăle, carnea, peștele, scoicile sau laptele trebuie preparate cu o atenție sporită.Când mergeți la cumpărături evitați să așezați produsele din carne lângă celelalte produse cumpărate, iar mâncarea perisabilă trebuie pusă în frigider cât mai repede.