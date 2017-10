Ce este violul în căsătorie

2

revenire

de fapt, legea are caracter sexist vizibil; si creeaza discriminari: se pedepseste doar violul conjugal (?!!!!) nu si violul concubinului sau al amantului............ (Nu va dati seama ca orice femeie poate sa-si reclame sotul pentru viol? Si -dupa arestarea lui, sa-i ia casa, masina, copii etc?) In realitate, se doreste distragerea atentiei femeilor (si captarea bunavointei lor la vot) de la probelmele grave ale tarii si nu numai... (economie, stagnarea reformei, asaltul asupra statului de drept, mentinerea securistilor, activistilor si urmasilor lor in conducerea tarii; mai ales a securizdelor, activizdelor si urmaselor lor...). Cum protejeaza coalitia asta parlamentara femeile, daca a introdus violul in cadrul infractiunilor ce pot fi mediate? Voi nu ganditi? Sau voi doar cu popoul..... Nu vedeti ca in lipsa unor realizari concrete, palpabile in domeniul economic si al statului de drept suntem sufocati cu "drepturi" feminine si canino-maidaneze? Sau cu "clasa 0", uniforme, blablabla? Mai treziti-va si voi, doamnelor!