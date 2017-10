Ce este un metrosexual?

Ştire online publicată Joi, 17 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Acest cuvânt a apărut pentru prima dată într-un articol scris de un cunoscut comentator social din Marea Britanie în anul 1994. Sensul cuvântului este adesea confundat cu cel al cuvântului „homosexual”, de aceea pen-tru a vă ajuta să diferențiați cele două cuvinte, vom expli-ca ce este metrosexualul. Metrosexualul este un bărbat modern, conștient de latura sa feminină. Își îngrijește atât fața cât și corpul, și se îmbracă în haine la modă indiferent de ocazie, are cele mai în vogă coafuri, este la curent cu știrile mondene și are întotdeauna pantofii lus-truiți. Sexualitatea lui poate fi percepută greșit de către cei care îl cunosc, are succes la femei, fiind invidiat de colegii sau cunoscuții săi masculi pentru acest lucru. El impresionează femeile cu detalii pe care nu le întâlnești la un bărbat obișnuit. Printre ele: pasiunea pentru literatură, cinema sau alte arte, plăcerea de a găti, capacitatea lui de a alege vinul și muzica perfectă pentru ocazie. Simțul estetic de care dă dovadă când vine vorba de design interior.