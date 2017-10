Ce dotare a casei merită toţi banii

Ce dotare a casei merită toți banii

Ştire online publicată Vineri, 22 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De regulă, când se pune problema dotării locuinței, cele mai mari investiții sunt îndreptate în direcția mobilării. Ei bine, potrivit www.casa-gradina.ro/, o prioritate ar trebui s-o reprezinte și ușa casei. Chiar dacă este numai pe jumătate la vedere, atât de afară, cât și din interior, această ușă rămâne unul din cele mai importante elemente ale casei, nu doar pentru că denotă siguranță și confort, ci și pentru faptul că face granița între lumea din afară și spațiul intim al locuinței.Atenție la alegereSobră sau colorată, simplă sau grandioasă, potrivit www.casa-gradina.ro/, de fiecare dată, ușa este cea care produce prima impresie despre ceea ce se află dincolo de ea.Așadar, alegerea pe care o faci este esențială, iar aspectul trebuie să fie completat de durabilitate și rezistență. De aceea, atunci când alegi ușa casei, este necesar să te asiguri că se pretează necesităților (apartament sau casă), că trebuie să suporte sarcini diferite, să facă față acțiunii mai multor factori climatici, să asigure izolația fonică, etanșeitate, izolare termică și rezistență la efracție. Toate aceste detalii sunt caracteristici esențiale pentru ușa casei și variază în funcție de materialul din care este făcută ușa.PVC, lemn sau metalUșa casei poate să fie simplă, dublă, triplă și așa mai departe, din lemn, PVC, metal. S-ar părea că ușile din metal sunt preferatele. Totul, din cauză că acest material a câștigat în fața lemnului pentru că este mult mai rezistent la apă și efracție și suficient de bine izolat fonic și termic. Dacă mergi pe soluția unei uși de lemn, varianta recomandată este aceea a lemnului stratificat, care are proprietăți superioare lemnului clasic datorită faptului că nu este alcătuit dintr-un singur bloc de lemn, ci din mai multe lamele lipite una peste cealaltă. Cât privește încovoierea datorită umidității, aceasta este foarte redusă, deoarece fiecare lamelă are propria încovoiere, care o anulează pe cea a lamelei vecine.Accesoriile, esențialeExperții mai atenționează că pe lângă ușa în sine, foarte importante sunt accesoriile și sistemele suplimentare de protecție, de la yale, până la senzori de supraveghere la închidere și încuiere și electro-broaște. Tocăria este recomandat să fie confecționată dintr-un material rezistent la deformare și cel mai bine, din același material ca ușa, iar în ceea ce privește balamalele, de preferat sunt cele din oțel.Cartea de vizită a locuințeiPornind de la premise că ușa de la intrare este cartea de vizită a oricărei case și trebuie să fie în armonie cu restul construcției, atât la nivel arhitectural, cât și la culoare, pentru un design mai bogat, unele uși sunt prevăzute cu accesorii: inel de ciocănit, mâner decorativ sau ochiuri de geam termoizolante. De asemenea, detaliile de fixare ale ușii sunt și ele foarte importante. Astfel, tocul trebuie fixat solid în perete, umplerea spațiului dintre peretele suport și toc trebuie făcută cu materialele potrivite, respective spumă poliuretanică și mortar. Cât privește culoarea, alegerea depinde de gust, stil personal, stilul și arhitectura casei, dar și zona în care este aceasta amplasată.