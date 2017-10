Ce avantaje ai când îţi petreci vacanţa în acelaşi loc

Ce avantaje ai când îți petreci vacanța în același loc

Sâmbătă, 21 Septembrie 2013.

Uneori, locul ales pentru vacanță se dovedește pentru turiști cea mai inspirată alegere. Atât de inspirată, încât răspunde tuturor nevoilor acestora și, anul următor, aceiași oameni se întorc aici pentru concediu. Când mergi an de an în același loc în concediu, beneficiezi de o mulțime de avantaje în calitate de client fidel. Indiferent că stai în același hotel, că închiriezi aceeași cabană sau același apartament în care ai mai stat în trecut, alegerea ta îți oferă șansa de a ajunge pe lista clienților fideli. Fiecare unitate de cazare are propria politică internă, astfel încât este bine să ceri informații clare în ceea ce privește fidelizarea. În unele locuri intri în programul de loialitate începând cu al doilea sejur, în alte cazuri poate dura ceva mai mult. În resorturile hoteliere, personalul poate cunoaște familii întregi care vin în fiecare vară să-și petreacă vacanța. Relațiile între personalul hotelier și turiști devin mai strânse, iar aceștia din urmă se simt ca „acasă”. Pe navele de croazieră, de exemplu, pe anumite rute, există turiști care revin grație serviciilor foarte bune. În turismul individual există posibilitatea să-ți faci o relație bună cu proprietarul unei vile, cabane sau al unui apartament. Când îți planifici concediul, tot ce ai de făcut este să-l contactezi pentru a rezerva perioada dorită. Vei obține întotdeauna o ofertă avantajoasă în calitate de client fidel și o atenție sporită pe tot parcursul șederii. Ai în vedere faptul că persoanelor care închiriază spații turistice, mai ales proprietarilor de apartamente, case sau vile le place să primească oameni pe care deja îi cunosc și în care au încredere. Ei știu sigur că nu-și asumă riscuri cu un client fidel: nu își fac probleme că ar putea anula rezervarea în ultima clipă, că apartamentul nu va fi bine întreținut pe durata sejurului etc. În același timp, turiștii fideli vor găsi întotdeauna locul disponibil, la un preț preferențial.(sursa:www.vacanta-departe.ro)