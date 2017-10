Cazematele de pe litoral ne „apără“ de pescăruşi

Fără soldați și mitraliere, mastodonții de beton s-au îngropat în nisip

Cazematele de pe litoral ne „apără“ de pescăruși

Dacă faceți un drum în stațiunile din sudul litoralului, rupeți unul-două ceasuri din program și mergeți la 2 Mai, să faceți o poză la cazemată, pe malul mării. Deși mitralierele lipsesc, „mirosul” de război încă s-a păstrat. De la Vadu la Vama Veche, litoralul românesc este împânzit de cazemate militare. Dăinuie pe aici de aproape un secol. Amplasate pe nisip, la doar câțiva metri de mare, majoritatea sunt acum părăsite, „atacate” numai de valuri, pe timp de furtună. Istoria acestor foste obiective strategice începe după procla-marea independenței, odată cu amenajarea porturilor civile și maritime, când, în premieră, s-a pus problema realizării unui sistem de apărare a litoralului românesc, cuprins pe atunci între Cetatea Albă și Balcic. Creatorii dispo-zitivului s-au gândit să valorifice potențialul zecilor de cazemate ridicate de germani în Primul Război Mondial, pe care au montat tunuri de coastă, de mare putere. La malul mării, s-au dat apoi lupte grele, iar după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, trupele sovietice au nimicit linia de apărare maritimă a României, cazematele nescăpând nici ele de furia „trupelor eliberatoare”. Astăzi, turiștii, în special copiii, se cațără pe mastodontul de beton, care ne apără de pescăruși, și „împușcă” inamici imaginari. Cazemate mai sunt pe plaja Trei Papuci din Constanța, între Costinești și Saturn, dar și la 2 Mai, însă fără a fi semnalate în vreun fel. Deși ar putea constitui o bună oportunitate pentru dezvoltarea turismului cultural în zonă, zac pe jumătate îngropate în nisip, fiind adăpost pe timp de vară pentru cerșetori. Unele dintre ele sunt folosite ca depozite pentru băuturi răcoritoare sau clădiri anexe ale teraselor cu mici și bere, iar în cele mai fericite cazuri, câte un artist non-conformist și-a invitat prietenii la o expoziție de lucrări, la mal de mare. La Vadu, un localnic i-a găsit cazematei o întrebuințare spe-cifică zonei: a transformat-o în cherhana. „Era o mizerie de nedescris înăuntru când am luat-o. Trei zile am cărat gunoiul. Oricum stătea degeaba, mai bine să ne folosim de ea. În interiorul său, e mereu rece, așa că peștele se păstrează fără probleme”, ne povestește pescarul. Legenda spune că, aici, și-ar fi pierdut viața un întreg pluton de mitraliori, dar omul nu se sperie de fantome. „Bătrânii își amintesc de o bătălie cumplită, din timpul războiului. Într-o noapte de infern, cu cerul luminat de exploziile de bombe, soldații de aici au pierit până la unul. Spiritele lor se spune că ar fi bântuit pe aici ani buni, dar n-am auzit să fi lăsat vreun semn”, mai spune barcagiul, îna-inte de a ieși în mare. vvv Dacă ați trecut de Costinești și vreți să admirați o epavă sau chiar să mergeți să vă scufundați în apropierea sa, țineți drumul spre Vama Veche, iar la ieșirea din stațiune, faceți stânga, pe ulița ce coboară spre poligonul militar. Marea Neagră este plină de epave, cele mai cunoscute - din apele românești - fiind „Evan-ghelia” din Costinești, plus cele de la Vama Veche și Tuzla. Vasul care și-a găsit sfârșitul la Vama Veche este unul vechi. A fost o navă comercială, scu-fundată cel mai probabil după cel de-Al Doilea Război Mondial. În urmă cu ani buni, s-a rupt de la jumătate, iar la suprafață a rămas doar prova. Epavele se regăsesc pe mai toa-te vederile litoralului românesc, nelipsind nici de pe blogurile pasionaților de mare, istorie și aventură.