Cazarea la particulari, variantă de criză pentru turişti

Cazarea la particulari, variantă de criză pentru turiști

Nu toți cei care vin la mare își permit să plătească o cameră la hotel, cu toate că unele oferte sunt accesibile. De aceea, varianta mai ieftină este cazarea la particularii care au camere de închiriat la bloc sau la case. Mai mult, de exemplu două familii care vin la mare ies mai ieftin dacă pe timpul vacanței închiriază un apartament în stațiunile de pe litoral. Unii turiști care vor să vină la mare recurg la rezervări cu mult timp înainte. De partea cealaltă, sunt turiștii care vin pe cont propriu deoarece deja știu că încă de la intrarea în Constanța sunt asaltați de persoane care flutură cheile în vânt, semn că au la dispoziție locuri de cazare. Apartamentele cu două camere în Constanța și Mangalia se pot închiria integral cu 150 de lei pe zi, garsonierele cu prețuri cuprinse între 80 și 100 de lei. În Costinești, turiștii se pot caza la casele particulare cu 30-40 de lei de persoană, însă, dacă prețul se negociază pe mai multe zile, se poate ajunge și la 15 lei pe noapte. Cornelia Danil din Constanta are două camere la casă, pe care le închiriază în fiecare vară, cu 150 de lei până la 15 iunie, iar în plin sezon estival cu 200 de lei. „Nu ies niciodată cu cheile pe stradă pentru că am turiști care vin de 19 ani în fiecare an la mine. Oamenii au fost mulțumiți și am păstrat legătura”, a declarat femeia. Ea spune că oferă toate condițiile, ca la hotel și, în plus, există posibilitatea ca oaspeții să mai stea la o șuetă în curte sau să facă un grătar în aer liber.