Cazarea la particulari, cea mai profitabilă afacere a localnicilor din ultimii trei ani!

Locuitorii Mangaliei care au posibilitatea să cazeze turiști au mari motive de bucurie, deoarece vara 2008 este, de departe, cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Astfel, dacă anii trecuți, în plin sezon estival, o cameră se închiria cu cel mult 70 lei/zi, în prezent, tariful a ajuns la 100 - 150 lei/zi. Motivul? Creșterea foarte mare a numărului de turiști ce optează să se cazeze la particulari decât în hoteluri sau vile, unde tarifele practicate sunt „imbatabile“. Mai mult, particularii sau cei care intermediază cazările se plâng că sunt asaltați pur și simplu de telefoanele celor care își doresc o cameră liberă la Mangalia. „Intermediez cazări la particulari de mai bine de 6 ani, însă nu am fost niciodată atât de solicitată cum sunt acum. Primesc, zilnic, zeci de telefoane de la cei cărora le-am găsit camere verile trecute și cu care am păstrat legătura. Efectiv, nu mai am unde să-i îndrum, deoarece, în aceste zile, nu mai există nicio cameră disponibilă, nici la curte, nici la bloc. Turiștii își doresc atât de mult camere libere, încât nu se mai uită la bani și închid ochii când li se oferă încăperi lipsite de confort. Mai mult decât atât, niște clienți au acceptat să plătească 100 lei/camera/zi, chiar dacă proprietarul apartamentului nu dispunea de apă caldă”, ne-a spus Rica Tudor din Mangalia. Nici cartierele mărginașe sau cele unde locuiesc foarte multe familii de romi nu sunt mai libere și aici turiștii plătind pentru o încăpere între 100 - 130 lei, în funcție de confort. Dacă facem socoteala și tragem linie, obținem un profit al acestui sezon de zeci de milioane lei. Cu acești bani, locuitorii Mangaliei își vor îmbunătăți confortul locuințelor proprietate, vor face renovări, vor achita întreținerea în lunile de iarnă sau vor plăti studiile copiilor care merg la facultate. Și mai câștigați sunt cei care oferă spre închiriere locuințe la cheie. Un apartament cu două camere, modern utilat, ce include tot confortul, poate fi ocupat cu până la 250 lei/zi.