Caz incredibil. Se crede în 1996 după şocul unui accident rutier

Caz incredibil. Se crede în 1996 după șocul unui accident rutier

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie, care a scăpat cu viață dintr-un grav accident de circulație, a stat două luni în comă, iar când s-a trezit se credea în 1996. Ea și-a pierdut toate amintirile din ultimii 17 ani, iar medicii spun că nici nu le va mai putea recupera.Femeia credea că are 22 de ani și uitase complet că are o fiică. Nu auzise niciodată de Facebook sau iPhone și credea că prințesa Diana este încă în viață. Britanica a povestit pentru tabloidul The Sun că, în momentul în care s-a trezit, a observat cu stupoare că părinții săi arătau altfel, erau foarte îmbătrâniți. Femeia urmează acum un lung tratament de recuperare, însă, din cauza unor leziuni majore pe creier, nu-și va reveni niciodată.