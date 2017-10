Căţeluş fătat de o oaie în China. Minune a naturii sau farsă?

Cățeluș fătat de o oaie în China. Minune a naturii sau farsă?

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși veterninarii spun că așa ceva este imposibil, un fermier chinez susține că una dintre oile sale a dat naștere unui cățeluș. Puiul are lâna ca de miel, dar botul, nasul, ochii, labele și coada îl fac să arate ca un câine, potrivit Mediafax. Mii de oameni au venit în pelerinaj la ferma chinezului Liu, din provincia Shaanxi, pentru a vedea cu ochii lor minunea. Liu a povestit cum a găsit puiul, la scurt timp după ce a fost fătat, la ferma sa. "M-am dus la turma de oi și am văzut una dintre oi lingându-și mielul abia născut. Puiul avea blănița încă umedă. Când m-am apropiat pentru a verifica mielul, am fost șocat pentru că micul animal părea o încrucișare între oaie și câine", a spus fermierul. Fermierul Liu a mai declarat că se ocupă de creșterea oilor de peste 20 de ani, dar nu a văzut niciodată o asemenea creatură. Cu toate acestea, Yue Guozhang, cercetator la Xi'an City Zootehnie Technology Centre, a declarat că oile și câinii fac parte din specii total diferite și că nu este posibilă încrucișarea lor. "Nu este posibil ca o oaie să rămână gerstantă cu un pui de câine. Mai mult ca probabil că este doar un miel anormal", a declarat Yue Guozhang.