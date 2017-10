Cătălin Botezatu, Măruţă, Florin Călinescu se întrec în „liniuţe”

Mai multe ştiri online: Diverse

Don’t try this at home!

Cătălin Botezatu, Măruță, Florin Călinescu se întrec în „liniuțe”

Ştire online publicată Joi, 05 Iulie 2007. Autor: Georgiana VOINEAGU





Cătălin Botezatu, Anda Adam, Cătălin Măruță, Marius Moga, Florin Călinescu, Marius Bodochi, Mihai Mărgineanu, Gheorghe Gheorghiu se întrec în cai putere duminică, la Raliul Auto Vip. Evenimentul este organizat, tradițional, de Fundația Amfiteatru, în colaborare cu revista VIP, fiind unul de demaraj-viteză al vedetelor. Pe lângă partea de divertisment și de monden a evenimentului, proiectul Raliul Auto VIP are un scop cât se poate de serios, fiind inițiat în colaborare cu Ministerul de Interne în urma centralizării datelor referitoare la accidentele rutiere din toată țara. „S-a observat că multe dintre aceste accidente au fost cauzate de neatenția și teribilismul celor aflați la volan“, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Astfel, vedetele participante la acest raliu transmit următorul mesaj: „Nu faceți pe șosele ceea ce facem noi aici. Siguranța dvs. la volan contează”. În anii trecuți, vedete au colaborate cu vedete de calibru în vederea transmiterii mesajului manifestării, printre care Mircea Dinescu, Geanina Corondan, Leonard Doroftei, Diana Munteanu, Mihaela Rădulescu, Dan Teodorescu (Taxi), Lucian Viziru, Rocsana Marcu, Roxana Ciuhulescu, Sorin Ovidiu Bălan, Cătălin Botezatu, Liana Stanciu și mulți alții. Demn de menționat este că acest raliu este structurat pe două coordonate: concursul de demaraj viteză al vedetelor și momente artistice inserate printre secțiunile de concurs. Vedetele se vor întrece în concursul de demaraj, ce constă într-o încercare de viteză pe o distanță prestabilită, a celor mai puternice mașini. Potrivit organizatorilor, competiția se desfășoară în sistem cupă, cu meciuri elimi-natorii. Un juriu, format din profesioniști ai automobi-lismului, va valida fiecare cursă.



Cătălin Botezatu, Anda Adam, Cătălin Măruță, Marius Moga, Florin Călinescu, Marius Bodochi, Mihai Mărgineanu, Gheorghe Gheorghiu se întrec în cai putere duminică, la Raliul Auto Vip. Evenimentul este organizat, tradițional, de Fundația Amfiteatru, în colaborare cu revista VIP, fiind unul de demaraj-viteză al vedetelor. Pe lângă partea de divertisment și de monden a evenimentului, proiectul Raliul Auto VIP are un scop cât se poate de serios, fiind inițiat în colaborare cu Ministerul de Interne în urma centralizării datelor referitoare la accidentele rutiere din toată țara. „S-a observat că multe dintre aceste accidente au fost cauzate de neatenția și teribilismul celor aflați la volan“, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Astfel, vedetele participante la acest raliu transmit următorul mesaj: „Nu faceți pe șosele ceea ce facem noi aici. Siguranța dvs. la volan contează”. În anii trecuți, vedete au colaborate cu vedete de calibru în vederea transmiterii mesajului manifestării, printre care Mircea Dinescu, Geanina Corondan, Leonard Doroftei, Diana Munteanu, Mihaela Rădulescu, Dan Teodorescu (Taxi), Lucian Viziru, Rocsana Marcu, Roxana Ciuhulescu, Sorin Ovidiu Bălan, Cătălin Botezatu, Liana Stanciu și mulți alții. Demn de menționat este că acest raliu este structurat pe două coordonate: concursul de demaraj viteză al vedetelor și momente artistice inserate printre secțiunile de concurs. Vedetele se vor întrece în concursul de demaraj, ce constă într-o încercare de viteză pe o distanță prestabilită, a celor mai puternice mașini. Potrivit organizatorilor, competiția se desfășoară în sistem cupă, cu meciuri elimi-natorii. Un juriu, format din profesioniști ai automobi-lismului, va valida fiecare cursă.Cătălin Botezatu, Anda Adam, Cătălin Măruță, Marius Moga, Florin Călinescu, Marius Bodochi, Mihai Mărgineanu, Gheorghe Gheorghiu se întrec în cai putere duminică, la Raliul Auto Vip. Evenimentul este organizat, tradițional, de Fundația Amfiteatru, în colaborare cu revista VIP, fiind unul de demaraj-viteză al vedetelor. Pe lângă partea de divertisment și de monden a evenimentului, proiectul Raliul Auto VIP are un scop cât se poate de serios, fiind inițiat în colaborare cu Ministerul de Interne în urma centralizării datelor referitoare la accidentele rutiere din toată țara. „S-a observat că multe dintre aceste accidente au fost cauzate de neatenția și teribilismul celor aflați la volan“, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Astfel, vedetele participante la acest raliu transmit următorul mesaj: „Nu faceți pe șosele ceea ce facem noi aici. Siguranța dvs. la volan contează”. În anii trecuți, vedete au colaborate cu vedete de calibru în vederea transmiterii mesajului manifestării, printre care Mircea Dinescu, Geanina Corondan, Leonard Doroftei, Diana Munteanu, Mihaela Rădulescu, Dan Teodorescu (Taxi), Lucian Viziru, Rocsana Marcu, Roxana Ciuhulescu, Sorin Ovidiu Bălan, Cătălin Botezatu, Liana Stanciu și mulți alții. Demn de menționat este că acest raliu este structurat pe două coordonate: concursul de demaraj viteză al vedetelor și momente artistice inserate printre secțiunile de concurs. Vedetele se vor întrece în concursul de demaraj, ce constă într-o încercare de viteză pe o distanță prestabilită, a celor mai puternice mașini. Potrivit organizatorilor, competiția se desfășoară în sistem cupă, cu meciuri elimi-natorii. Un juriu, format din profesioniști ai automobi-lismului, va valida fiecare cursă.

Articole de la acelaşi autor