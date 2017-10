Cât trebuie să crească un copil în primul an de viaţă

Cât trebuie să crească un copil în primul an de viață

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este bucurie mai mare pentru un părinte decât să-și vadă bebelușul crescând, să urmărească și să înregistreze progresele lui. Și, în același timp, puține aspecte ale vieții copilului îi îngrijorează la fel de mult pe părinți dacă micuții au probleme de creștere și de luare în greutate. Fiecare mămică are impresia că puiul ei nu este îndeajuns de mare, că nu a luat, parcă, atât cât trebuia în greutate. Pentru așa ceva, potrivit Ghidul.părinților.ro, nu trebuie să ne facem griji, mai ales dacă medicul spune că toate sunt bune. Nu există doi copii în lume care să crească la fel (poate doar dacă sunt gemeni identici), pentru că factorii de mediu, ereditatea, alimentația, chimia corpului pot influența serios procesul de dezvoltare al organismului și impun un ritm propriu fiecărui copil. Unii au câte o fază de creștere rapidă încă de la început, alții, din contră, au faze de platou mai lungi. Este important de reținut că toate măsurătorile despre are auzim din diverse surse, toate tabelele cu înălțimea și greutatea bebelușilor, redau o medie și nu o valoare absolută. Nu este nicio tragedie dacă al tău nu se încadrează în acele tabele. Are tot timpul să recupereze. Este posibil să fie foarte mititel până la doi ani, apoi, de la doi la trei ani să crească atât de mult încât îi va întrece pe toți cei de vârstă lui. Mulți copii sănătoși trec prin perioade scurte, în care nu mai cresc deloc și nu mai iau în greutate, sau poate chiar pierd din kilograme.Când există, totuși, motive de îngrijoare?Pentru a fi sigur că totul e în regulă, poți să prezinți situația medicului pediatru, care va hotărî decă bebelușul se încadrează în limitele normale sau este nevoie de analize. Pe de altă parte, orice boală, oricât de ușoară, chiar și o banală răceală, va face ce bebele să piardă puțin din greutate. Este normal să fie așa, mai ales dacă nu mai mănâncă normal timp de câteva zile.Un copil nou-născut cântărește între 2,7 și 4 kilograme. Dacă puiul tău este mai ușor sau mai greu de atât, s-ar putea să primească ceva mai multă atenție la naștere și la scurt timp după, pentru a se stabili dacă este totul în regulă cu el. Greutatea copilului la naștere este influențată de mulți factori, printre care sexul, sănătatea mamei, alimentația mamei în timpul sarcinii, constituția corporală a părinților. În prima săptămâna după naștere, bebelușul va pierde câteva zeci de grame (lichidele din țesuturi). Până în săptămâna a două ar trebui să înceapă să ia în greutate. Până la sfârșitul primei luni ar trebui să ia cam 400 de grame. De acum, media evoluției înălțimii și greutăți este următoarea : Între prima și a treia luna, copilul va câștigă câte 170 de grame pe săptămâna. Între a patra și a șaptea luna, va lua 700-900 de grame pe luna. Creșterea încetinește puțin în jurul lunii a șasea, așa încât copilul va lua 450-560 de grame pe luna. La opt luni, copilul va cântări de două ori și jumătate mai mult decât la naștere. Între opt și doisprezece luni, va continuă să crească, dar mai încet. Până la prima aniversare ar trebui să cântărească de trei ori mai mult decât la naștere. În ceea ce privește înălțimea, copilul va crește cu 2,5 centimetri pe luna în primele șase luni și cu un centimetru pe lună, de la șase luni la un an. Desigur, și aici sunt posibile diverse variații, însă înălțimea este o unealtă mult mai bună de măsurare a copilului la un anumit moment, pentru că nu poate scădea, influențată de starea sănătății, așa cum se întâmplă cu greutatea.