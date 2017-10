Cât de util este un city pass

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

City passul este un card care îți permite să intri gratuit la anumite obiective turistice și să folosești gratuit transportul în comun atunci când ești în vacanță. Acestea sunt facilități de baza pentru un city pass, însă pentru a atrage turiștii, fiecare oraș decide ce alte opțiuni oferă: reduceri la restaurante, gratuitate la vizitarea altor obiective turistice, posibilitatea de a călători cu sightseeing bus etc.Un astfel de city pass poate fi gratuit pentru studenți sau pentru tineri până la o anumită vârstă, însă nu se întâmplă așa peste tot. În general, un city pass costă câteva zeci de euro, dar poate să ajungă și la 200 de euro, în funcție de perioada în care vrei să îl folosești.Cei mai mulți turiști aleg city passurile atunci când sunt presați de timp și vor să viziteze cât mai mult în sejurul lor sau în city break.Unul dintre marile avantaje ale city passului este acela că te ajută să economisești bani și timp. Dacă ar fi să aduni taxele de intrare la fiecare obiectiv turistic, plus prețurile biletelor de călătorie cu metroul sau autobuzul, plus timpul pe care îl petreci la cozile de bilete, îți vei da seama că city passul este mană cerească.Cu city passul îți plătești, practic, în avans vizitele, astfel că îți rămân bani mai mulți pentru suveniruri, haine și alte plăceri personale.Dezavantajele unui city passCa orice lucru bun, și city passul are o latură mai puțin atrăgătoare. Când te vezi cu city passul în mână, ești decis să nu ratezi niciun obiectiv turistic inclus în preț. Nu este ușor să alergi dintr-un colț în altul al orașului pentru a vizita muzeele și a bate galeriile de artă. După două zile, vei fi extenuat și cel mai probabil nu vei mai avea chef să vizitezi ce ți-a mai rămas, ceea ce înseamnă că plătești pe city pass mai mult decât face.