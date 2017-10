Cât de importantă este diversificarea alimentaţiei la bebeluşi

Cât de importantă este diversificarea alimentației la bebeluși

În primele luni de viață, este indicat ca sugarii să fie hrăniți numai cu laptele mamei sau cu formule de lapte speciale. Diversificarea alimentației trebuie începută doar atunci când micuțul este pregătit. În caz contrar, introducerea timpurie sau prea târzie a unor alimente poate avea urmări grave asupra sănătății copilului.Diversificarea alimentației constă în introducerea progresivă de alimente semisolide și solide în alimentația sugarului, care vor înlocui treptat alimentația bazată exclusiv pe laptele matern sau pe formulele special create pentru sugari.Momentul în care începe diversificarea diferă, de la copil la copil, în funcție de tipul alimentației anterioare a sugarului, dar și de anumite obiceiuri familiale sau regionale. De obicei, bebelușii trebuie să primească alimente când au între 4 și 6 luni de viață, aflăm de la dr. Cristina Mihai, șefa Secției de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.„Până la vârsta de 3 - 4 luni, sugarii nu reușesc să înghită alimentele și de cele mai multe ori le împing cu limbuța afară. De aceea, Academia Americană de Pediatrie recomandă ca diversificarea alimentației să se facă între 4 și 6 luni, în funcție de fiecare copil în parte. Părinții îi pot oferi celui mic alimente semisolide atunci când acesta este pregătit să primească mâncarea cu lingurița”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai.Diversificarea începe cu cereale fără glutenMedicul pediatru ne-a mai spus că primele alimente pe care trebuie să le oferim sugarilor sunt cerealele special concepute pentru ei, pentru că sunt bogate în fier și diferite vitamine.„Cerealele se pot amesteca ori cu lapte matern, ori cu formula de lapte sau chiar și cu apă. Orezul este cel mai des recomandat de către specialiști, deoarece nu conține gluten și este mai puțin alergenic decât alte alimente”, a afirmat dr. Mihai.Ulterior, părinții pot introduce progresiv în alimentația bebelușilor și legumele pasate.„Este indicat să îi dăm copilului legumele mai întâi și abia apoi fructele pasate. Acestea din urmă sunt mai dulci, au un gust mai plăcut pentru ei, motiv pentru care ar putea respinge apoi legumele”, a precizat pediatrul.Fără porții mari, sare și zahăr în primul an de viațăCei mai mulți dintre părinți sau bunici au tendința de a le pregăti porții mari bebelușilor. Dr. Cristina Mihai spune, însă, că porțiile de mâncare trebuie să fie mai mici la început, iar copiii nu trebuie forțați să mănânce mai mult decât trebuie.„Noile alimente trebuie introduse treptat în alimentație și nu în cantități prea mari. Mâncarea trebuie preparată în porții mici, în casă și cu ingrediente cât mai naturale. În momentul în care cei mici sunt pregătiți pentru diversificare, când s-au obișnuit cu noua hrană, crește și cantitatea ingerată de la una sau două lingurițe până la o căniță de mâncare, nu mai scuipă alimentele și le acceptă, atunci putem introduce progresiv și brânza, carnea sau gălbenușul de ou, fără albuș”, ne-a explicat medicul pediatru.Totodată, bebelușii care au între 6 și 8 luni pot primi cereale care conțin gluten pentru a vedea cum reacționează, iar între 7 și 8 luni, aceștia pot mânca și iaurt, cu condiția să fie cât mai natural, fără arome sau conservanți.„Este indicat iaurtul cât mai simplu și ar trebui evitate iaurturile cu fructe care se găsesc în comerț. Cel mai bine ar fi ca fructele să fie adăugate proaspete în iaurtul simplu”, a recomandat dr. Mihai. După vârsta de 8 - 9 luni, poate fi introdus și peștele proaspăt.„Nu este recomandat peștele congelat, iar prepararea acestuia ar trebui făcută doar la abur sau la cuptor, în niciun caz în ulei prăjit”, a mai spus medicul.În plus, dr. Cristina Mihai a precizat că, în primul an de viață, zahărul și sarea trebuie să lipsească din alimentația celui mic, cel puțin până când acesta împlinește un an.Risc de alergii pentru sugarii care beau lapte de vacăCopiii care nu primesc alimentele de care au nevoie la momentul potrivit riscă să nu aibă o dezvoltare corespunzătoare, să sufere de rahitism din cauza lipsei vitaminei D, să dezvolte alergii sau să devină anemici. „Dacă se întrerupe alimentația cu lapte matern sau cu formula de lapte, copilul poate avea probleme mai târziu, în urma deficienței de fier. Pe de altă parte, laptele de vacă nu este adaptat nevoilor celor mici, iar dacă este oferit copiilor de la o vârstă prea fragedă, sugarii riscă să facă alergii la proteinele din acesta. În plus, o diversificare alimentară incorectă poate duce și la o supraalimentare a organismului micuților ceea ce crește riscul de obezitate printre copii”, am mai aflat de la dr. Mihai.Șefa Secției de Pediatrie a Spitalului Județean a menționat că trebuie să le oferim celor mici numai produse naturale pentru a-i ajuta să crească sănătos. În plus, părinții trebuie să-și cunoască foarte bine copiii, să le observe reacțiile la mâncare și să se consulte cu medicul specialist sau de familie cu privire la alimentația adecvată.Menționăm că dr. Cristina Mihai susține, în acest week-end, câteva prelegeri medicilor rezidenți și studenților la medicină cu privire la principiile moderne de diversificare a alimentației la sugar. Dezbaterile se derulează în cadrul cursului „Când hrana devine un pericol pentru copil” și au loc sâmbătă și duminică, în sala de conferințe a Spitalului Județean Constanța. Taxa de participare este de 25 de lei pentru studenți și de 50 de lei pentru medici.