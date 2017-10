Cât costă o vacanţă de Paşti şi 1 Mai

Cât costă o vacanță de Paști și 1 Mai

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ca în fiecare an, cei care vor să scape de aglomerația orașelor aleg atât destinații interne, cât și externe. Pentru vacanțele din străinătate, potrivit Adevăraul.ro, majoritatea se îndreaptă spre Bulgaria.Bucovina, preferată în România. Pentru cei care preferă să petreacă această sărbătorile la munte, oferta este destul de variată. Bran-Moeciu, Valea Prahovei, Valea Oltului, Mărginimea Sibiului, Maramureș sunt câteva dintre destinațiile alese de români. Operatorii de turism susțin că Bucovina este preferată în special, în aceste perioade ale anului, pentru că oferă turiștilor români și străini nestemate ale culturii populare, unice în felul lor, precum: încondeiatul ouălor, sărbători gastronomice, ritualuri specifice Săptămânii Luminate.Costurile unei vacanțe în RomâniaPrețurile pentru un sejur în această perioadă pot începe de la 100 de lei și ajung să depășească chiar și 1.200 de lei, în funcție de locație și facilitățile hotelului. De exemplu, la Mamaia, o stațiune populară pentru minivacanțele de 1 Mai, cazarea începe de la 120 de lei pe noapte. La Predeal, trei nopți pentru două persoane costă în jur de 700 de lei cu pensiune completă, iar în Sinaia - aproximativ 600 lei. Cea mai scumpă destinație este Poiana Brașov, unde o minivacanță cu trei nopți de cazare și mic dejun inclus pentru două persoane costă 1.100 lei. La polul opus se află Branul, unde, pentru un sejur de trei nopți la un hotel de două stele, un turist trebuie să plătească 98 de lei. De asemenea, în Delta Dunării, un sejur de trei nopți pentru două persoane costă 760 de lei. Cele mai populare destinații externe:Bulgaria. Țara vecină este preferată de români pentru petrecerea Paștelui, deoarece are un raport preț-calitate foarte bun.Israel. Țara Sfântă a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai populare destinații turistice de Paște pentru români.Turcia. Este aleasă de mulți români pentru că oferă pachete de servicii cu diverse facilități la prețuri avantajoase.Spania și Italia. În fiecare an, mulți români merg în cele două țări în vacanța de Paște.Grecia. Românii cu posibilități financiare reduse aleg această destinație datorită ofertelor avantajoase.