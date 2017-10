Cât costă noul Lotus Venom GT, o maşină în producţie limitată adusă în România de Forza Rossa

Cât costă noul Lotus Venom GT, o mașină în producție limitată adusă în România de Forza Rossa

17 Martie 2011

Forza Rossa, importatorul mărcii britanice Lotus, va aduce în România noul model Venom GT, un supercar în producție limitată de doar zece mașini pe an care poate fi comandat la un preț de pornire de 600.000 de dolari, potrivit Mediafax. Mașina este disponibilă în trei versiuni, una de bază care dezvoltă 725 cai putere și două twin-turbo de 1.000 cai putere, respectiv 1.200 cai putere. Noul model cântărește 1.220 de kilograme. Lotus Venom GT atinge 100 kilometri pe oră în 2,5 secunde. Noul model este construit pe șasiu de Lotus Elise/Exige, are motor Chevrolet și intră în categoria mașini sport exclusiviste atât ca preț cât și ca performanțe. Venom GT este asamblat la Silverstone, Anglia, iar motoarele provin de la sediul central HPE din Texas. Producția este de doar zece mașini pe an, iar prețul pornește de la 600.000 dolari. Venom GT poate fi comandat și în România prin Forza Rossa, importatorul oficial Lotus în regiune.