Cât costă întreţinerea unei maşini second-hand

Cât costă întreținerea unei mașini second-hand

Ştire online publicată Miercuri, 13 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Autovit.ro împreună cu dealerii parteneri au analizat costurile pentru întreținerea unei mașini second-hand. În urma analizei, autovit.ro realizează câteva estimări ale cheltuielilor legate de o mașină începând de la înmatriculare, până la revizia anuală.Timbrul de mediuPentru cei care vor să cumpere o mașină rulată din import sau una din țară înmatriculată înainte de 2007, cuantumul timbrului de mediu contează enorm, fiindcă acesta ajunge să reprezinte o bună parte din valoarea mașinii.La Euro 5 timbrul de mediu nu este foarte mare, în timp ce la modele cu motor Euro 4 și cilindree de sub 1.600 cmc valoarea este în general până la 500 euro. Pentru modele foarte populare Euro 3 și Euro 4 timbrul de mediu este aproximativ 1.000 de euro, sumă descurajant de mare pentru cumpărători.Cheltuielile cu transcriereaÎn cazul cumpărării unui vehicul deja înmatriculat în România și pentru care s-a plătit taxa auto, la vânzare, respectiv cumpărare se face transfer de proprietate, situație în care este nevoie de o serie de ope-rațiuni și acte. Pe de-o parte este nevoie de verificarea tehnică și atestarea autenticității de către Registrul Auto Român (RAR) și pe de altă parte se plătește și o taxă pentru obținerea noilor plăcuțe. Totalul taxelor variază între 350 și 550 lei.În cel mai bun caz mașina cumpărată este deja înmatriculată în România, ceea ce face ca (pentru mașinile mai vechi) omologarea individuală la RAR să nu mai fie necesară (circa 200 lei). Indiferent de situație, posesorii de automobile trebuie să aibă în vedere impozitul anual, taxă certificat de înmatriculare, taxă numere de înmatriculare, toate în valoare de până la 200 lei.Impozitul autoImpozitul anual depinde de cilindreea mașinii și variază de la județ la județ în funcție de procentul cu care autoritățile locale au decis să-l majoreze în 2013 (procentul maxim fiind de 16%). Pentru mașini cu motor de 0,9 litri, impozitul este de 35 lei, pentru modele de volum cu motoare în intervalul 1,3-1,6 litri este de aproximativ 75 lei, însă când e vorba de cilindreele mai mari, creșterea este puternică.Pentru mașini cu motor de 2 litri costul este de 200 lei, pentru 3 litri impozitul este de circa 2.500 lei/an, iar pentru cele cu motor de peste 4 litri impozitul anual este mai mare de 6.000 lei.Asigurarea RCATarifele polițelor RCA depind de mulți factori, de la vechimea și valoarea mașinii, până la vârsta și starea civilă a șoferului. În funcție de cum s-au poziționat în piață companiile, prețul mediu al unei polițe de răspundere civilă auto variază între 400 lei și 800 lei.Variațiile sunt mari de la județ la județ și chiar de la sector la sector în cazul capitalei. În general, pentru un șofer cu experiență care deține o mașină de volum, precum Dacia Logan, Volkswagen Golf sau Opel Astra, costul RCA este între 500-700 lei/an. Mai scumpe sunt polițele pentru cei cu vârsta de sub 35 de ani și sub cinci ani de experiență în șofat, fiind destule cazurile în care prețurile polițelor depășesc 1.000 lei la modele de volum.De exemplu șoferii tineri din orașele mari plătesc RCA de până la trei ori mai mare decât șoferii de vârstă medie din județe în care parcul auto este mic.CarburantulUn calcul simplu arată că pentru cei care merg cu mașina săp-tămânal și parcurg sub 5.000 km/an, costul cu benzina poate fi de sub 2.000 lei/an, calculul fiind la un preț de 5,7 lei/litru și la un consum mediu de 7 litri/100 km. Șoferii mai activi parcurg lejer peste 15.000 km/an, iar în acest caz costurile cu benzina sau diesel-ul ajung până la 6.000 lei/an.Reparațiile la serviceAcest capitol reprezintă unul dintre cele mai neplăcute momente pentru un șofer, fiindcă se referă la problemele mecanice care apar din cauza uzurii, dar și la problemele apărute în urma unor incidente în trafic.Pentru probleme mici rezolvate la service-uri de cartier, șoferul poate achita între 200 și 300 lei, însă pentru defecțiuni grave costul reparației poate atinge chiar câteva mii de lei, deja o parte semnificativă din valoarea mașinii.ITPPentru autoturismele pe benzină ITP-ul costă aproximativ 90-100 lei, pentru autoturismele diesel este 110-120 lei, iar pentru autoturismele pe GPL, este 130 lei. La mașinile 4x4 prețul este aproximativ 150 lei, iar la autoutilitare se poate apropia de 200 lei.RevizieÎn ceea ce privește operațiunile, revizia include în general schimb de filtre (aer, polen, combustibil, ulei), schimb de ulei, înlocuire elemente mecanice plus prețul manoperei. Prețurile pornesc de la 400 de lei și, în funcție de filtrele ce ajung să fie schimbate, variază între 500 și 600 de lei pentru principalele modele de volum de clasa C. Pentru mașini premium revizia ajunge să depășească 1.000 lei.ConcluziiÎntreținerea și utilizarea unei mașini costă mult, cu excepția cazului în care o folosești foarte puțin și nu ai accidente și probleme cu ea. În cel mai bun caz, costurile anuale pot fi până la 4.000 lei, însă aceasta presupune folosirea ocazională, absența asigurării CASCO și un timbru de mediu sub 1.000 de lei și RCA sub 500 lei.(sursa:www.autovit.ro)