Cât costă cea mai scumpă miere din lume

Ştire online publicată Miercuri, 12 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„Mierea elfilor“, așa a fost botezat acest adevărat nectar al zeilor de către apicultorul care o vinde la un preț extrem de piperat. Potrivit www.descopera.ro, aurul vâscos provine dintr-o peșteră din valea Saricayir, zonă de lângă orașul Artvin, în nord-estul Turciei.Apicultorzul turc Gunay Gunduz, care își ține stupii în valea Saricayir, este de părere că mierea elfilor merită 5.000 de euro kilogramul tocmai pentru că este extrem de rară. Gunduz, care provine dintr-o familie cu trei generații de apicultori, a descoperit peștera, situată la 1.800 de metri adâncime, încă din 2009, când a observat un roi de albine care intra în grota respectivă. Aerul pur și apa bogată în săruri minerale contribuie la gustul deosebit al mierii produse de albine, susține apicultorul turc.„Am ajuns în adâncul peșterii cu ajutorul alpiniștilor profesioniști și am recoltat 18 kilograme de miere depusă în orificiile pereților“, a relatat Gunduz pentru presa turcă. Ulterior, mierea a fost analizată într-un laborator din Franța și s-a aflat că are o vechime de 7 ani, că este calitativ foarte bună și că este bogată în săruri minerale.De necrezut! Primul kilogram de miere a fost vândut cu 45.000 de euro la bursa franceză, chiar în 2009. Un an mai târziu, un farmacist din China a cumpărat încă un kilogram pentru 28.000 de euro. În prezent, proprietarul prețiosului produs a mai scăzut din pretenții în dorința de a o comercializa mai repede. Gunduz cere 5.000 de euro pentru un kilogram de miere, dar în general o vinde în borcănele de 170 de game și de 250 de grame, relatează Odditycentral.