Casele vii cresc şi se repară singure

Casele vii cresc și se repară singure

Chiar și o casă „verde” are un mare dezavantaj - este inertă, întrucât este construită utilizând clasica tehnologie victoriană, care implică o schiță, o echipă de muncitori și un proces creativ industrial. Potrivit arhitectului Rachel Armstrong, de la Bartlett School of Architecture (BSA), soluția este să nu mai izolăm casele de natură, ci să folosim materiale „vii”, care permit locuințelor să „crească” și să se „repare” singure. „Sistemele vii au o legătură permanentă cu lumea din jur, prin intermediul unui set de reacții chimice, numit metabolism. Prin metabolism, substanțele se transformă, fie producând, fie absorbind energie. Vrem să folosim astfel de materiale la construcția caselor. Momentan, nu există așa ceva. Însă acum lucrăm la construcția lor”, spune Rachel Armstrong, în cadrul unei conferințe TED. Echipa de cercetători de la BSA a prezentat un sistem numit Protocell - în fapt, o rețea de celule fără ADN, alimentate de o baterie chimică. Celulele se manifestă aproape ca un organism viu, mișcându-se liber și putând acoperi complet un schelet arhitectural. Celulele pot absorbi dioxidul de carbon din atmosferă și, în urma unei reacții chimice, pot genera un „carbonat”, un material rezistent. „Materiale similare există și chiar sunt folosite. Foarte multe clădiri sunt construite cu cărămizi din calcar, material care conține reziduuri fosilizate de-a lungul a milioane de ani. Protocell este similar. Diferența majoră este că poate absorbi CO2 din atmosferă și îl folosește pentru a crește, pentru a se repara și a se adapta la schimbările mediului”, explică Rachel Armstrong. În prezent, echipa BSA testează materialele pe atolii din oceanul Pacific, unde „repară” structura vie a acestora. De asemenea, și administrația din Veneția a demarat un program amplu de „recuperare” a orașului, care are la bază „creșterea” unui recif de calcar în jurul stâlpilor de lemn care susțin orașul, folosind materiale vii. Calcarul ar petrifica lemnul, salvând Veneția. „Această tehnologie nu va fi disponibilă imediat. Va mai dura ceva vreme până când vom cizela totul. La final, vom dispune de un material nou, capabil să se conecteze la condițiile zonei în care este folosit și să își ajusteze proprietățile corespunzător. Ne așteptăm ca Protocell să aibă nenumărate aplicații practice în arhitectură și construcții”, spune Armstrong. Momentan, marea provocare este controlarea celulelor vii. Potrivit cercetătorilor, ele sunt capabile să se miște spre și dinspre lumină, ceea ce duce la o ușoară instabilitatea a structurilor „vii”, în cadrul ciclului zi-noapte. De asemenea, cercetătorii trebuie să găsească un mod de a limita creșterea structurilor Protocell, pentru a evita situațiile (ne)plăcute în care proprietarii se trezesc de dimineață cu o mansardă nouă.