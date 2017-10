Casele pe baterie, ultima invenţie a Panasonic

Casele pe baterie, ultima invenție a Panasonic

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009.

Panasonic va produce o baterie capabilă să alimenteze o casă timp de o săptămână, a anunțat Fumio Otsubo, președintele companiei, potrivit physorg.com. Bateria va fi lansată pe piață la startul anului fiscal japonez 2011, procesul de producție fiind accelerat după ce Panasonic a achiziționat mai mult de 50% din acțiunile Sanyo. „Suntem foarte aproape de o viață fără CO2. Deja am început testele la această baterie și suntem încântați de rezultate. Cel mai probabil o vom vinde împreună cu un software care le permite utilizatorilor să verifice consumul tuturor gadget-urilor din casă, pe display-ul televizorului sau monitorului”, a spus Otsubo. După achiziția Sanyo, Panasonic a devenit al doilea mare gigant din acest segment al pieței, după Hitachi Ltd, cu vânzări anticipate (și combinate) de 8,66 trilioane yeni, la finele acestui an fiscal, care se încheie în martie 2010. „Bateriile solare și celulele de combustibil generează energie, dar pot și stoca electricitate, ceea ce ne-a motivat să facem o astfel de baterie”, a mai spus șeful Panasonic. Compania a anunțat că se va axa pe produse accesibile clasei de mijloc din țări precum China și India.