Casa tătărească „Zulfie Totay” de la Cobadin, pe simezele Muzeul Ţăranului Român

Casa tătărească „Zulfie Totay” de la Cobadin, pe simezele Muzeul Țăranului Român

Sala „Irina Nicolau” a Muzeului Național al Țăranului Român din București găzduiește în perioada 25 septembrie - 18 octombrie expoziția de fotografie „Porți și ferestre deschise - Colecții sătești din România. Patrimoniu și identitate locală”. Proiectul, realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, reunește șase colecții particulare din țară, printre ele numărându-se și Casa tătărească „Zulfie Totay” de la Cobadin. Pentru al doilea an consecutiv, Muzeul Național al Țăranului Român derulează proiectul „Muzee și colecții sătești din România”. Proiectul este dedicat colecționarilor din mediul rural care au strâns de-a lungul timpului în propriile gospodării obiecte de interes etnografic, punând bazele unor muzee particulare, unele dintre ele deschise, astăzi, publicului. Proiectul își propune să identifice și să promoveze aceste colecții sătești din România, să-i încurajeze pe colecționari și să le ofere, în același timp, cunoștințele de specialitate de care au nevoie în acest domeniu. Un alt obiectiv al inițiatorilor proiectului este constituirea unei rețele naționale a inițiatorilor de muzee și colecții etnografice particulare din mediul rural, în acest scop având loc și un work-shop. Anul acesta, proiectul se derulează sub deviza „Porți și ferestre deschise - Colecții sătești din România. Patrimoniu și identitate locală” și reunește Muzeul pălăriilor de paie al lui Lajos Szocs din Crișeni, Casa - muzeu „Vatra cu dor” a lui Paul Buță din Șivița, Muzeul păstoritului al Ilenei Morariu din Jina, Casa - muzeu „Rădăcina Vrancei” a lui Costică Beșa din Bârsești, Colecția George Nechiti din Feldru, spațiul dobrogean fiind reprezentat de Casa - muzeu „Zulfie Totay” a lui Zulfie Seidali din Cobadin. Imagini din toate cele șase obiective alese anul acesta pentru proiectul derulat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național se găsesc expuse în Sala „Irina Nicolau” a MȚR până pe data de 18 octombrie. Expoziția de fotografie poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00. Casa tătărească „Zulfie Totay” de la Cobadin a fost inaugurată în 2004. Locuința veche din jurul anului 1927 a fost reamenajată și a căpătat în timp valențele unui muzeu particular care adăpos-tește obiecte tradiționale tătărești vechi de sute de ani, colec-ționate de soții Zulfie și Nardin Seidali și aranjate cu grijă în cele trei camere, respectiv camera de oaspeți, „misapir odasi“, camera miresei, „kelin odasi“ și camera soacrei, „kaznana odasi”.