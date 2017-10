Casa regală britanică a dezvăluit lista de invitaţi şi planul de aşezare la nunta din Westminster Abbey

Casa regală britanică a dezvăluit lista de invitați și planul de așezare la nunta din Westminster Abbey

Vineri, 22 Aprilie 2011.

Intreaga lista a celor aproape 2.000 de invitati la nunta Printului William cu Kate Middleton a fost confirmata de casa regala britanica, precum si asezarea acestora in catedrala Westminster, relateaza BBC, citat de Hotnews. Cel mai aproape de cuplul regal vor sta familiile acestora. Regina Elizabeta a II-a, alaturi de Ducele de Edinburgh, Printul Charles impreuna cu Camilla Parker, Ducesa de Cornwall si Printul Harry vor sta in primul rand. Lista de celebritati ii include pe Elton John, David si Victoria Beckham, Guy Ritchie si Rown Atkinson, bun prieten al Printului Charles. Pe lista se afla de asemenea sportivi. Campionul olimpic la natatie Ian Thorpe, care a anuntat recent ca revine in activitate competitionala, l-a cunoscut anul trecut pe Printul William, care ii sustine actiunile caritabile. Vor fi prezenti si membri ai personalului se serviciu. Printul William a invitat de asemenea membrii din serviciul militar cu care este coleg, precum si familiile celor care dintre acestia care si-au pierdut viata in Afganistan. Potrivit CBS News, Palatul St. James a confirmat pentru prima data prezenta Printului Salman bin Hamad Al Khalifa al Bahrain, in ciuda temerilor legate de modul in care familia regala a actionat impotriva activistilor pro-democratie, in timpul protestelor care au debutat in februarie. Alte 45 de case regale din intreaga lume vor fi reprezentate la nunta, inclusiv Danemarca, Norvegia, Spania, Tailanda sau Maroc, dar si Romania. Oficialii Palatului au precizat ca numai capetele incoronate care sunt sefi de stat sunt in mod traditional invitati la nunti regale, si ca liderii politici care nu fac parte din cele 54 de natiuni ale Commonwealth, precum presedintele Barack Obama sau Nicolas Sarkozy, nu au primit invitatii. Au fost invitate si rude ale Printesei Diana.