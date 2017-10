Cartea Ferrari - 37 Kg si 23.000 de euro

Ştire online publicată Miercuri, 24 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Remarcabil. In Italia va fi scoasa la vanzare cartea "The Official Ferrari Opus - Enzo Edition", care are 852 de pagini si cantareste 37 de kilograme. Volumul va fi publicat in editie limitata, fiecare carte avand autografele pilotilor Ferrari care au castigat Campionatele de Formula 1 si care sunt inca in viata. Pretul impresionantei carti este unul pe masura, respectiv 23.000 de euro. Citeste mai departe...