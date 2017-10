Carry it Easy +Plus pe memoriile USB Verbatim

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Verbatim lansează pe piață noua sa gamă de dispozitive USB, care, pe lângă funcționalitatea de stocare, includ și versiunea integrală a aplicației Carry it Easy +Plus aparținând companiei CoSoSys. Printre funcționalitățile oferite de acest software se numără protecția prin parolă, sincronizarea Microsoft Outlook, utilizarea fără urme a Internet-ului și o funcție de compresie a datelor. Dispozitivul de stocare USB 2.0 de culoare neagră Verbatim Drive Store’n’Go Carry it Easy +Plus are o viteză de citire de până la 18 MB/s și o viteză de scriere de până la 9 MB/s. Memoria flash USB este disponibilă cu o capacitate de 2, 4 sau 8 GB și are un preț cuprins între 34,99 euro și 89 euro. Cu ajutorul memoriei flash USB Carry it Easy +Plus, utilizatorii pot gestiona cu ușurință date personale importante din Micro-soft Outlook precum mesaje e-mail, contacte și calendare. Pentru a putea accesa aceste date este nevoie doar de un computer pe care s-a instalat în prealabil Microsoft Outlook.Verbatim lansează pe piață noua sa gamă de dispozitive USB, care, pe lângă funcționalitatea de stocare, includ și versiunea integrală a aplicației Carry it Easy +Plus aparținând companiei CoSoSys. Printre funcționalitățile oferite de acest software se numără protecția prin parolă, sincronizarea Microsoft Outlook, utilizarea fără urme a Internet-ului și o funcție de compresie a datelor. Dispozitivul de stocare USB 2.0 de culoare neagră Verbatim Drive Store’n’Go Carry it Easy +Plus are o viteză de citire de până la 18 MB/s și o viteză de scriere de până la 9 MB/s. Memoria flash USB este disponibilă cu o capacitate de 2, 4 sau 8 GB și are un preț cuprins între 34,99 euro și 89 euro. Cu ajutorul memoriei flash USB Carry it Easy +Plus, utilizatorii pot gestiona cu ușurință date personale importante din Micro-soft Outlook precum mesaje e-mail, contacte și calendare. Pentru a putea accesa aceste date este nevoie doar de un computer pe care s-a instalat în prealabil Microsoft Outlook.