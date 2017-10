Carpuccino, maşina care merge cu cafea

Carpuccino, mașina care merge cu cafea

Ştire online publicată Marţi, 09 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri a fost lansată prima mașină din lume care folosește cafea pe post de combustibil. Vehiculul a fost construit de echipa de la emisiunea BBC „Bang goes the theory” și va fi expusă la Târgul de Știință din Manchester, pentru a demonstra că există și alți combustibili în afară de petrol. Numele mașinii este Carpuccino și, deși costul de alimentare este de 50 de ori mai mare decât în cazul unui automobil pe benzină, va fi condusă pe o distanță de 338 kilometri, între Londra și Manchester. Potrivit estimărilor inițiale, călătoria va necesita un kilogram de cafea pentru fiecare cinci kilometri parcurși, adică 56 espresso/1,6 kilometri. În total, echipa de la „Bang goes the theory” va folosi 70 kilograme de cafea, urmând să realimenteze la fiecare 70 kilometri. În plus, la fiecare 100 kilometri va fi nevoie de o curățare a filtrului de cafea. Viteza maximă a Carpuccino este de 100 km/h, mașina fiind realizată pe scheletul unui Volkswagen Scirocco din 1998, cumpărat cu 400 lire sterline. Modul de funcționare este extrem de simplu – granulele de cafea sunt turnate într-un cilindru pentru gaz și sunt încălzite la 700 grade Celsius, cu ajutorul cărbunilor. Cafeaua se separă în hidrogen și monoxid de carbon, gazul ajungând apoi în niște conducte de răcire. Ulterior, este transportat prin două filtre și ajunge în motorul mașinii, unde arde și propulsează vehiculul.