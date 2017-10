Care sunt şansele ca partenerul să te înşele, în funcţie de zodie

Care sunt șansele ca partenerul să te înșele, în funcție de zodie

Ştire online publicată Luni, 22 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Șansele ca partenerul tău să aleagă să se culce cu o altă femeie sunt diferite în funcție de semnul tău zodiacal. Pentru a înțelege de ce variază aceste valori, este în primul rând important să îți dai seama cât de predispus este să te înșele, în funcție de zodie și cât de predispusă ești tu să fi înșelată, în funcție de zodie, potrivit site-ului www.lyla.ro.BerbecBărbați: Majoritatea Berbecilor sunt lipsiți de loialitate și își urmează interesul pe termen scurt. Se aprind repede însă își și pierd interesul odată ce au cucerit ce cred ei că era de cucerit.Femei: Femeile din berbec, spre deosebire de bărbați, nu sunt atât de căpoase și tocmai de aceea șansele să fie înșelate cresc.TaurBărbați: Nativii din Taur sunt unele dintre cele mai fidele persoane însă sunt și cele mai posesive. Puteți fi sigure că dacă partenerul vostru se află sub acest semn zodiacal, nu vă va înșela.Femei: Femeile Taur sunt încăpă-țânate. Din cauza că sunt foarte atente la ce li se întâmplă, rareori sunt înșelate.GemeniBărbați: Nu vor avea nicio scrupulă să înșele dacă au ocazia. Au tendința să uite că au greșit și să meargă înainte alături de parte-ner atât timp cât uită ce au făcut. Gemenii se îndrăgostesc repede și intens și se plictisesc repede.Femei: Femeile din Gemeni sunt cele care înșeală într-o relație și nu le pasă dacă sunt înșelate prea mult.RacBărbați: Nativii din Rac sunt unii dintre cei mai perverși parteneri, mint mult și încearcă să se disculpe cât pot de des. Chiar dacă înșeală, nu vor recunoaște în ruptul capului acest lucru de frică să nu piardă ceea ce au.Femei: Femeile din Rac sunt foarte naive. Din cauză că sunt permisive, sunt unele dintre cele mai înșelate femei.LeuBărbați: Leii au două extreme. Ei pot fi ori cei mai fideli parteneri ori regii desfrâului. La Lei contează foarte mult caracterul partenerului. Dacă partenerul le dă impresia că ei sunt cei dominanți, Leii vor rămâ-ne fideli până la adânci bătrâneți.Femei: Femeile din Leu sunt mereu în controlul situației. Datorită faptului că sunt foarte aprige, mai ales în pat, reușesc să țină bărbații aproape.FecioarăBărbați: Fecioarele sunt unele dintre cele mai puțin predispuse semne zodiacale spre infidelitate și mai ales spre divorț. Asta pentru că Fecioarele sunt foarte atente la detalii și nu iau în seamă marile probleme. Pe de altă parte, Fecioarele dau multe motive să fie înșelate din simplul fapt că plictisesc și sunt prea tipicare.Femei: Femeile din această zodie sunt, la fel ca și bărbații de sub acest semn, destul de fidele. Tocmai din această cauză, aceste femei au șanse mari să fie înșelate, în proporție de 60%.BalanțăBărbați: Nativii din Balanță sunt cei mai vânați pentru căsătorie pentru că îmbină foarte bine rolurile de iubiți, amanți, prieteni și soți. Balanțele înșeală mereu, însă o fac în secret.Femei: Femeile din Balanță sunt mereu nehotărâte. Acest lucru duce la lipsa de încredere a partenerului care va căuta deseori alternative.ScorpionBărbați: Sunt unii dintre cei mai atractivi oameni. Nativii din Scorpion nu sunt credibili și au multe certuri în relație din cauză că sunt vânați mereu. Până la urmă, un Scorpion căruia i se reproșează mereu că este infidel, vă va trăda.Femei: Femeile din acest semn zodiacal sunt atât de puternice și senzuale încât rareori sunt înșelate.SăgetătorBărbați: Simt nevoia să cuce-rească alte persoane doar pentru a se convinge pe ei înșiși că încă sunt în stare. Cu alte cuvinte, un Săgetător va fi fidel atât timp cât vă manifestați gelozia în privința lui.Femei: Femeile de sub acest semn zodiacal sunt destul de echilibrate. Însă, din cauza faptului că sunt posesive, au o rată de a fi înșelate destul de mare, de aproximativ 70%.CapricornBărbați: Capricornii nu înșeală. Sunt cei mai stabili parteneri pentru că așa își doresc. Caracterul lor loial este de multe ori confundat cu slăbiciunea, lucru total neadevărat.Femei: La fel ca și bărbații, aceste femei nu înșeală. Tocmai din această cauză riscă să fie ele înșelate cel mai des. O proporție de aproximativ 80% dintre femeile Capricorn sunt înșelate.VărsătorBărbați: Vărsătorii nu rezistă în-tr-o relație monotonă. Însă, nu vor înșela atât timp cât au sentimentul de complicitate oferit de partener. Nativii acestei zodii iubesc flirtul dar, spre deosebire de Gemeni sau Balanță, rareori dau curs invitațiilor din jur.Femei: Femeile din acest semn zodiacal sunt foarte puternice și de aceea nu sunt înșelate des, având în vedere că sunt cât se poate de senzuale și feminine.PeștiBărbați: Peștii sunt una dintre cele mai lașe zodii când vine vorba de relații. Un nativ al acestei zodii va înșela rareori dar se va gândi des să facă acest lucru. Sunt ușor de înșelat și se prind greu atunci când partenerul îi minte.Femei: Femeile din acest semn zodiacal au cele mai mari șanse de a fi înșelate. Rareori o femeie din Pești are un partener fidel 100%.(sursa: www.lyla.ro)