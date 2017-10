Care sunt meseriile ideale pentru femei

Atât rolul femeilor în societate, cât și joburile pe care acestea și le aleg s-au schimbat radical în ultimii cincizeci de ani. Perioada în care femeile își alegeau locuri de muncă de tipul asistentă sau profesoară a trecut. În prezent, femeile se axează foarte mult pe carieră, iar nivelul de pregătire este superior.Asta înseamnă că femeile au acum șansa de a lucra pe posturi care, altădată, erau rezervate bărbaților. Iată câteva dintre joburile cele mai căutate de femeile de azi, potrivit Life 123.Farmacist. Presupune interacțiu-nea cu oamenii (în acest caz pacienți), acordarea de sfaturi și instrucțiuni medicale, dar și eforturi de informare și cercetare continue în domeniu.Consultant financiar. Femeile licențiate în finanțe pot ajuta la acoperirea cererii, din ce în ce mai mare, de astfel de specialiști.Manager Resurse Umane. Rolul unei astfel de funcții este de a crea și a pune în aplicare politica de cul-tură organizațională a companiei, ceea ce i se potrivește foarte bine unei femei.Analist IT. Domeniul IT, în care până de curând, bărbații dețineau supremația, începe să ofere tot mai multe oportunități și femeilor. Conform estimărilor, numărul de joburi in IT urmează să crească până în 2016.Consilier vânzări. Rolul femeilor în vânzări este foarte important, întrucât ele sunt orientate spre oameni și comunicare. E nevoie de o diplomă în Marketing.Terapeut. Aceștia asistă pacienții cu probleme fizice legate de circulație și flexibilitate. Conform estimărilor, se preconizează o creștere cu peste 35%, până în 2014, a posturilor în acest domeniu.