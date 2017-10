Care este cea mai bună carne, dar şi cea mai periculoasă

Care este cea mai bună carne, dar și cea mai periculoasă

Carnea conține vitamine precum vitamina D, vitamina B12 și minerale ca fier, zinc, seleniu. Cu toate acestea, anumite tipuri de carne pot conține multe grăsimi ceea ce afectează în mod negativ organismul. Prăjirea cărnii în margarină sau unt crește conținutul atât în grăsimi, precum și în calorii. De asemenea, persoanele aflate la dietă trebuie să evite anumite tipuri de carne. RTV.NET vă prezintă sfaturile nutriționiștilor privind consumul optim de carne.Datorită componentelor sale nutritive, carnea de pește este cea mai recomandată de medici.Carnea de curcan este sănătoasă, deoarece conține antioxidanți care previn apariția aterosclerozei. Mai mult, aceasta are și triptofan, un precursor al serotoninei, care dă stare de bine și scade apetitul.Nu este recomandat să se consume pielea de la pui și curcan, deoarece este alcătuită 100% din grăsime.În cartea „Trăiesc, deci mă abțin”, dr. Mihaela Bilic subliniază și importanța consumului de carne de gâscă și rață. Aceste feluri de carne conțin mai mult fier decât carnea de pui sau curcan și pot fi considerate campioni la categoria alimente pentru slăbit.Carnea poate fi preparată fie la grătar, fie înăbușită sau în pergament la cuptor. Gătitul umed în apă sau sosuri al cărnii crește digerabilitatea proteinelor, în schimb dacă sunt preparate la grătar, căldura uscată le face mai greu de digerat. Nu este nevoie să adăugați ulei peste carnea albă, deoarece are suficientă grăsime. În loc de ulei puteți folosi vin, bere, sos de roșii sau condimente.În ceea ce privește organele animalelor (în special creierul), acestea sunt extrem de bogate în colesterol. Pentru cei care suferă de hiperuricemie-gută, ficatul, rinichii, splina sau burta sunt contraindicate, deoarece sunt bogate în nucleopu-rine. Cu toate acestea, ficatul și splina sunt recomandate în caz de anemie, deoarece conțin fier. Mai mult, ficatul este o sursă importantă de retinol care este esențială pentru vedere și pentru tinerețea tenului. De reținut este faptul că întotdeauna trebuie alese numai organe de la animale sănătoase și tinere.Consumul de organe, mai ales ficatul, ar trebui redus după vârsta de 40 de ani la bărbați și după instalarea menopauzei la femei.Micii, deși sunt foarte plăcuți la gust, sunt indigești din cauza cantității foarte mari de grăsime animală. Prin densitatea calorică mare, aceștia conduc și la apariția obezității. Dacă sunt preparați pe grătar cu foc direct devin toxici din cauza arsurii și a contaminării cu hidrocarburi.Cotletul sau ceafa de porc nu este recomandată nici dacă este preparată la grătar, fără foc, deoarece are un conținut bogat de grăsime animală aterogenă. În ceea ce privește plăcinta cu carne sau șnițelele, aceste alimente sunt total neindicate, deoarece sunt, de asemenea, indigeste și conțin multă grăsime. Ciolanul afumat cu fasole este o specialitate foarte consumată, însă combinația de legume cu proteinele grase din carne o fac nesănătoasă. Mezelurile și afumăturile au un conținut ridicat de sare, de aceea nu sunt recomandate persoanelor care suferă de hipertensiune arterială.