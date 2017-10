Care e cel mai sănătos tip de grătar

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Românii, ca mari amatori de grătar în aer liber, profită, chiar și iarna, de zilele mai frumoase, pentru a pune de un grătar cu prietenii. Cu puțin efort, bunătățile puse la frigare pot fi și sănătoase!Există mai multe tipuri de grătare, care se pot utiliza atât în interiorul casei dar, mai ales, afară. Iată câteva dintre acestea:Grătarul de aragaz constă într-o plită groasă, striată sau plată, care se montează deasupra flăcării aragazului; grătarul de cuptor, constă într-o rezistență poziționată în partea superioară a cuptorului electric; grătarul electric, striat și/sau plat; grătarul pe gaz, folosește o flacără cu gaz; grătarul cu piatră de lavă, folosește tot gazul care încălzește un strat de piatră vulcanică; are un grad mare de inerție termică; grătarul cu lemne sau cărbuni, cel mai vechi tip din lume și cel mai iubit în România; discul - este mai mult un grătar plat (sau chiar o plită) care folosește pentru combustie lemne și mai rar cărbuni și pentru suprafața de lucru un disc dintr-o discuitoare agricolă.Americanii preferă grătarele pe gaz. Cât privește grătarele americane, acoperite, de cele mai multe ori pe gaz, acestea sunt preferate întrucât asigură un bun control al temperaturii și prezintă avantajul de a putea fi folosite și ca afumători (calde sau reci).În România, preferat e grătarul pe lemn sau cărbuni. Probabil, cel mai bun grătar din lume îl reprezintă un mix dintre grătarul american acoperit, dar care să folosească lemn sau cărbuni și, în plus, posibilitatea de a reține, de exemplu într-o tavă poziționată între grătar și foc, picăturile de grăsime care cad în foc și degajă un fum toxic. Cel mai ieftin astfel de sistem, popular în Mexic, se realizează dintr-un butoi metalic de 200 litri, tăiat în două pe lungime pentru a obține două jumătăți egale legate prin balamale: o parte montată pe picioare metalice și acoperită de un grătar, acoperită de cea de-a doua, care joacă rolul unui capac.Reguli pentru un grătar sănătosDeși este o modalitate sănătoasă de a găti, grătarul are pericolele sale dacă nu știi câteva reguli de bază. Iată câteva dintre acestea, recomandate de nutriționiști:Carnea slabă, ideală pentru grătar. În primul rând, carnea grasă rămâne tot grasă, chiar dacă o faci la grătar. Iar grăsimile saturate, de origine animală sunt principalul factor alimentar care duce la creșterea nivelului de colesterol și la ateroscleroză. Așa că pe grătarul tău nu au ce căuta micii și cârnații, adesea bogați în grăsime. Contrar părerii generale, carnea de porc nu este neapărat mai grasă decât cea de vită sau de pui. Din contră, anumite părți ale puiului pot fi mai grase decât mușchiul de porc.Îndepărtează grăsimea. Înainte să pui carnea pe grătar ar fi ideal să îndepărtezi grăsimea vizibilă, inclusiv pielea de pe carnea de pui. Când grătarul este gata, înainte să servești mâncarea, caută din nou și îndepărtează urmele de grăsime rămase. Foarte sănătoasă este carnea de curcan, care conține acid linoleic conjugat, un tip de grăsime cu rol anticancerigen.Peștele, prima opțiune. În special macroul și somonul, specii bogate în acizi grași omega-3. Pe lângă faptul că este sănătos, peștele este gata rapid, iar timpul pe care îl câștigi poți să-l dedici mișcării.Alături de grătar servește o salată dintr-o varietate de legume și stropită cu ulei vegetal. Dacă nu ești fan salate, poți oricând să pui legumele la grătar. Vinetele, roșiile, ardeiul gras, ceapa, dovleceii, toate se pot pune pe grătar, alături de carne. Iar dacă ai la tine și ciu-perci poți chiar să renunți la carne.