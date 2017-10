Care e cea mai mare dilemă a gospodinelor de Crăciun

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De departe, majoritatea gospodinelor se află într-o mare încurcătură când vine vorba să găsească înlocuitori mai… festivi pentru tradiționala carne de porc, nelipsită de pe masa de Crăciun, potrivit obiceiului la români. Dacă însă nu ești o mare fană a cărnii de porc sau dacă pentru masa de Crăciun dorești să gătești ceva deosebit și pentru cei care nu consumă preparate din porc, ai de unde alege cărnuri și sănătoase, dar și norocoase, căci Culinar.ro te ajută în acest sens!PeștePregătește-l la cuptor, pe pat de legume sau umplut, cu sosuri aromate! De asemenea, pentru că are obiceiul de a înota întodeauna înainte, peștele este considerat nu doar o carne sănătoasă, ci și aducătoare de noroc. În plus, carnea lui, mai ales dacă optezi pentru un pește mai gras (sardine, somon sau macrou), este foarte bogată în omega 3. Nici peștele de apă dulce nu este de evitat. Are carnea mai slabă decât cel oceanic, este bogat în fosfor, calciu și fier. Așadar, nu-ți rămâne decât să alegi câteva dintre nenumăratele feluri în care poate fi gătit, festiv, peștele. Musafirii vor resimți, pe propriul stomac, binefacerile preparatelor din pește și vor spune adio balonării sau altor probleme generate de alimentele grele servite cu predilecție de Crăciun. Alegând pește, te poți declara mulțumită că ai găsit înlocuitorul perfect al cărnii de porc.CurcanChiar dacă curcanul este considerat vedeta mesei de Revelion, o friptură apetisantă, rumenită din carne de curcan nu va supăra pe nimeni, dimpotrivă. În plus, este o importantă sursă de acid folic, zinc, potasiu și vitamine B, despre care se știe că ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Așa că invitații cu probleme cardiace vor avea din ce să se înfrupte, fără să tânjească după carnea de porc. Cât privește rețetele culinare pe bază de curcan, puteți găti de la aperitive dintre cele mai sofisticate, până la rulade, fripturi etc.GăinăDacă aveți rude la țară și v-au făcut bucuria să vă trimită o găină, două, ați dat lovitura. Mai ales că, într-o perioadă în care digestia este pusă la grea încercare, carnea de pui sau de găină este mult mai sănătoasă, în special dacă se mănâncă la ore târzii, când digestia cărnurilor roșii (porc, vită, oaie) se face mult mai greu.Fructe de mareDacă ai posibilitatea, cumpără-le cât mai proaspete de la raionul de pește din hipermarketuri, deoarece fructele de mare congelate conțin mai mult sodiu, responsabil de creșterea tensiunii arteriale! Așadar, caută din timp rețete culinare interesante, mai festive, pentru a găti caracatiță, scoici, creveți și calamar, iar invitații care iau distanță față de carnea de porc vor fi încântați. Așadar, masa de Crăciun poate fi la fel de îmbelșugată și savuroasă chiar și în lipsa tradiționalelor preparate din carne de porc, pentru că acestea pot fi pregătite foarte bine și din alte feluri de carne.