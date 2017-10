„Caracatiţele” au speriat turiştii care vin la Mamaia

„Caracatițele” au speriat turiștii care vin la Mamaia

Turiștii care vin în stațiunea Mamaia spun că se simt jecmăniți, deoarece li se pun caracatițele la mașini atunci când parchează autoturismele pe anumite locuri care ar fi interzise. „Din moment ce plătesc o taxă de intrare în stațiune mă aștept să am parte de tot confortul, însă nu se întâmplă așa. Zilele trecute am fost nevoită să plătesc o amendă deoarece aveam caracatița pusă la mașină. Nu parcasem pe spațiul verde, nu parcasem pe plajă. Știu că este interzis. Am lăsat-o într-un loc despre care polițiștii spun că este destinat taximetriștilor”, spune Teodora Martin din București. Mulți dintre turiști susțin că au locuri rezervate în parcările hotelurilor și că se simt în siguranță atâta timp cât stau în cameră sau pe plaja din fața hotelului. Situația se schimbă atunci când decid să plece cu mașina prin stațiune. „Duminică seara, am dat două ture de stațiune ca să găsesc un loc în apropierea Teatrului de Vară, pentru că aveam bilete la spectacol. Până la urmă, mai mult m-am enervat. Mi-am lăsat familia în apropierea teatrului, iar eu m-am întors la hotel, după care am luat un microbuz să ajung la spectacolul care deja începuse”, a povestit Viorel Barbu din Ploiești. Nici constănțenii care aleg să petreacă câteva ore de distracție în stațiunea Mamaia nu sunt mulțumiți de situația privind parcarea autoturismelor și, implicit, a caracatițelor. „Este groaznic ce se întâmplă cu caracatițele astea. Lucrez zi de zi, doar sâmbăta am și eu liber. La sfârșitul săptămânii trecute, am decis să merg la plajă la Mamaia. După ce m-am învârtit aproape o oră pentru că nu găseam unde să las mașina, în cele din urmă am găsit un loc care doar ce se eliberase, exact în stația de autobuz. Am observat că autobuzele oricum nu puteau opri acolo pentru că era mașină lângă mașină și am decis să o las și eu acolo. După două ore, când m-am întors, am găsit caracatița pusă. Am plătit amenda, însă nu voi mai călca prin Mamaia toată vara”, a spus un bărbat care a dorit să-și păstreze anonimatul. La rândul lor, autoritățile susțin că în această vară s-au suplimentat locurile de parcare și, pentru moment, nu au alte soluții. Chiar și așa, oamenii sunt de părere ca măcar în timpul sezonului estival să nu se mai pună caracatițele care le strică concediul turiștilor și constănțenilor.