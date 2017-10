Cântec, joc şi voie bună, la Festivalul „Dobroge, mândră grădină”

Cântec, joc și voie bună, la Festivalul „Dobroge, mândră grădină”

Săptămâna aceasta, Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor Artiștilor Liber Profesioniști și Amatori din Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, a organizat cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Tineret „Dobroge, mândră grădină”.La ediția de anul acesta, au răspuns invitației vicepreședintele Federației Mondiale UNESCO, responsabil pe Europa și America de Nord - Ioannis Maronitis, vicepreședinte al Federației UNESCO pe Rusia - Gogolev Serguei, președintele Asociației Româno-Elene Armonia, Grecia - Manuela Marinescu, primarul localității Armutalan (Turcia) - Unlu Muhammet, Cristina Uzuna și Marcela Ganea (București).„Ediția din acest an folosește tiparul celor opt ediții consecutive, având an de an comisii de observatori de reputație națională și internațională. Începând cu ediția a X-a, Festivalul va intra în parteneriat direct cu Federația Mondială UNESCO, fiind cotat unul dintre cele mai mari festivaluri din România, dar care se va organiza atât la noi în țară, cât și, cel mai probabil, în Grecia. Vreau să mulțumesc pe această cale domnilor primari Cristian Radu (Mangalia), Gheorghe Moldovan (Albești), Mugur Viorel Mitrana (23 August) și doamnei Mariana Gâju (Cumpăna), pentru sprijinul acordat”, a declarat Ovidiu Roșca, directorul Festivalului.Evenimentul a debutat cu parade ale portului popular național și internațional, urmate de spectacole de folclor și a fost găzduit în Mangalia - pe Scena plutitoare, Mamaia - pe Scena Cazino, Cumpăna - la Căminul Cultural, Albești - pe Scena în aer liber, 23 August - Căminul Cultural, Dulcești - Scena în aer liber și Neptun - „Rosemarie”.La festival, au participat 26 de ansambluri de cântece și dansuri populare și ansambluri folclorice din România, patru ansambluri folclorice de peste hotare și 12 grupuri de folcloriști din județul Constanța, totalizând peste 600 de participanți. În cadrul festivalului, au existat și două secțiuni de concurs: ansambluri de cântece și dansuri populare și ansambluri folclorice.Juriul de anul acesta al Festivalului este format din reprezentanți de seamă ai folclorului românesc, specialiști ai genului, precum maestrul Constantin Arvinte - președinte, Steluța Popa, Maria Tănase Marin, Ion Cristian și Nichita Dragomira. Sâmbătă, 29 iunie, de la ora 21,30, în localitatea Albești, se vor desfășura Gala Laureaților și festivitatea de decernare a premiilor.