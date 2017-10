Canicula şi „tunul“

Canicula și „tunul“

Vara s-a strecurat cu iuțeală pe lângă noi, dar a lăsat ușa deschisă, astfel că începutul de septembrie mai adună la malul mării turiști curajoși să se bălăcească la mai puține grade. Încheiem un sezon „tun“! Hotelierii și agenții comerciali își freacă mâinile că au reușit să profite de conjuctura eminamente meteorologică. Turismului de pe litoral i s-a făcut respirație gură la gură și a fost readus la viață. Dar serviciile hoteliere sunt la fel de proaste, ca și anul trecut, mâncarea este un permanent pericol, ca și anul trecut, plajele sunt la fel de murdare, ca și anul trecut, privirea chelnerilor este la fel de piezișă, ca și anul trecut, recepționerii au fața plictisită, ca și anul trecut, gălăgia este la fel ca și anul trecut. Și asta pentru că turismul în România nu este o afacere pe termen lung, ci un „tun“ pe care trebuie să-l tragi fără milă, că nu se știe când se mai ivește ocazia. Am avut și plusuri - câteva acțiuni de anvergură, câteva sclipiri ale unor agenți hotelieri care au primit bravo de la clienți, dar și minusuri, printre care, cel mai grav, lipsa turiștilor străini. Oricum, astăzi, încheiem și noi, cei de la „Litoral”, o vară plină, am crăpat și noi de cald și am tras și noi câte un „tun”, pliindu-ne după ce s-a întâmplat, în sezonul aceasta, prin stațiuni. Till next time! Și sperăm că sezonul 2008 va începe cu o minune. Revine TUI-ul!Vara s-a strecurat cu iuțeală pe lângă noi, dar a lăsat ușa deschisă, astfel că începutul de septembrie mai adună la malul mării turiști curajoși să se bălăcească la mai puține grade. Încheiem un sezon „tun“! Hotelierii și agenții comerciali își freacă mâinile că au reușit să profite de conjuctura eminamente meteorologică. Turismului de pe litoral i s-a făcut respirație gură la gură și a fost readus la viață. Dar serviciile hoteliere sunt la fel de proaste, ca și anul trecut, mâncarea este un permanent pericol, ca și anul trecut, plajele sunt la fel de murdare, ca și anul trecut, privirea chelnerilor este la fel de piezișă, ca și anul trecut, recepționerii au fața plictisită, ca și anul trecut, gălăgia este la fel ca și anul trecut. Și asta pentru că turismul în România nu este o afacere pe termen lung, ci un „tun“ pe care trebuie să-l tragi fără milă, că nu se știe când se mai ivește ocazia. Am avut și plusuri - câteva acțiuni de anvergură, câteva sclipiri ale unor agenți hotelieri care au primit bravo de la clienți, dar și minusuri, printre care, cel mai grav, lipsa turiștilor străini. Oricum, astăzi, încheiem și noi, cei de la „Litoral”, o vară plină, am crăpat și noi de cald și am tras și noi câte un „tun”, pliindu-ne după ce s-a întâmplat, în sezonul aceasta, prin stațiuni. Till next time! Și sperăm că sezonul 2008 va începe cu o minune. Revine TUI-ul!