Când trebuie să mergi cu cel mic la urgenţă

Când trebuie să mergi cu cel mic la urgență

O simplă febră, o julitură sau o tuse mai persistentă pot îngrijora orice părinte când vine vorba de copilul lui.Cu toate acestea, este important să știți când este cu adevărat cazul să mergeți la spital.Lipsa cunoștințelor medicale dar și experiența redusă în astfel de situații sunt câteva dintre motivele pentru care unii părinți apelează la serviciile medicale de urgență chiar și atunci când nu este neapărat nevoie. De aceea, trebuie să putem recunoaște când cel mic prezintă o afecțiune me-dicală urgentă față de o problemă ce nu necesită prezentarea imediată la spital.Dificultățile respiratorii la cei miciInsuficiențele respiratorii se declanșează atunci când plămânii nu primesc destul oxigen. Acest lucru se poate întâmpla prin sufocare, dacă micuțul s-a înecat cu ceva, dar și prin crize de astm, diverse infecții sau pneumonie. Primele semne ale problemelor respiratorii sunt tusea, respirația cu zgomot, îngreunată și învine-țirea pielii.Când copilul are dificultăți de respirație și nu inhalează suficient aer, trebuie să fiți atenți, în primul rând, la frecvența respiratorie. Aceasta nu trebuie să depă-șească 50-60 de respirații pe minut. Este cazul să chemați ambulanța dacă cel mic are buzele și pielea din jurul gurii învinețite sau dacă starea lui se înrăutățește de la o secundă la alta.Cum procedăm când cel mic își rupe piciorulCopiii pot avea în mod frecvent mici accidente în timp ce se joacă sau când aleargă în aer liber. Mulți părinți nu își dau seama din prima dacă este vorba de o fractură, o luxație sau o ruptură de ligament. De obicei fracturile nu sunt fatale, dar cei mici trebuie consultați imediat de către un medic.Trebuie să vă deplasați de urgență la medic mai ales dacă durerea celui mic nu mai poate fi ținută sub control din cauza fracturii, dacă micuțul nu își mai poate mișca deloc partea res-pectivă a corpului, sau dacă osul iese la exterior și penetrează pielea.Totodată, copilul trebuie tran-sportat la urgența spitalului dacă accidentul implică o traumă pu-ternică la cap sau la gât.Căzăturile, cele mai frecvente accidente la copiiCei mici cad destul de des în funduleț atunci când încearcă să facă primii pași, dar și mai târziu, în copilărie, când se joacă sau când practică diverse activități sportive. Chiar dacă cele mai multe sunt inofensive, unele căzături, de la înălțimi mai mari, pot afecta serios coloana, capul sau organele interne ale copilului.Serviciile medicale de urgență trebuie solicitate dacă micuțul prezintă mai multe reprize de vărsături după ce a căzut, are convulsii, prezintă amețeli care persistă mai mult timp, își pierde cunoștința sau are dificultăți în vorbire.În cazul în care copilul s-a lovit la gât sau la coloana vertebrală, indicat ar fi să nu îl mișcați și să chemați ambulanța. Medicii îi vor imobiliza coloana înainte să îl transporte la spital.Primul ajutor în caz de tăieturi și sângerăriDacă cel mic s-a julit sau s-a tăiat accidental, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să presați direct rana cu ajutorul unei comprese sterile sau cu o bucată curată de material. Rana poate fi bandajată și se poate vindeca destul de rapid.Cu toate acestea, dacă tăietura este foarte adâncă trebuie să ajungeți cu cel mic la spital pentru ca rana să fie cusută. Medicul trebuie chemat de urgență dacă nu puteți opri în nici un fel sângerarea, dacă observați semne de infecție sau dacă există corpuri străine în interiorul rănii, care nu pot fi scoase cu ușurință.