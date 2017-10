„Când spun Constanţa, spun acasă!“

Interviu cu Andreea Bănică:

„Când spun Constanța, spun acasă!“

Recent, s-a desfășurat în Bulgaria, Sofia, a doua ediție Balkan Music Awards, care a reunit cei mai importanți artiști din zona balcanică. Andreea Bănică este în acest an câștigătoarea secțiunii „Cel mai bun videoclip din Balcani 2010", cu piesa „Love in Brasil”. Rolul Andreei în videoclip este acela de arbitru al unui grup de fete senzaționale, în costume de baie, care participă la un concurs de volei.Ca urmare a programului încărcat și a unor angajamente anterioare, Andreea nu a fost prezenta la eveniment pentru a-și ridica premiul, acesta fiindu-i înmânat lui Marian Soci, Licensing Manager al Cat Music.- Chiar dacă nu am reușit să ajung la decernarea premiilor, vreau să mulțumesc tuturor fanilor, prietenilor mei care m-au votat și datorită cărora am primit acest premiu. În același timp, îi mulțumesc lui Tom Boxer, regizorul videoclipului și tuturor celor care au participat la realizarea sa. Sunt foarte bucuroasă și nerăbdătoare să ajung din nou în Bulgaria.- Ai vizitat Anglia. Cum ți s-au părut britanicii? Ce plusuri și minusuri a avut vacanța respectivă?- A fost drăguț, dar vă spun sincer că prefer o destinație exotică pentru vacanță, nu îmi place vremea ploioasă din Anglia.- Anul trecut, chiar de ziua ta, soțul tău te-a surprins cu o vacanță-cadou în Grecia, împreună cu alți prieteni. Care sunt primele cuvinte care-ți vin în minte atunci când te gândești la concediul petrecut în Thassos?- Într-adevăr, am fost în Thassos, în concediu cu prietenii, și țin minte că am lipsit o zi jumătate pentru că aveam un concert în țară.- Reprezentantele sexului frumos iubesc, în general, shopping-ul. Ce astfel de experiențe ai avut?- Este adevărat, îmi place să merg la shooooooping:). Cred că la Munchen și la Paris mi-a plăcut cel mai mult. Aș alege să plec, din nou, oricând, la Paris.- Care este destinația ta de suflet și de ce merită să o revezi la nesfârșit?- Iubesc Parisul și îmi place mult Roma. Parisul este foarte frumos, are multe clădiri vechi deasupra cărora plutește un aer de romantism. Aleg mai tot timpul să stau la hotelul Trianon, lângă palatul Versailles, acolo unde găsesc mereu o priveliște de vis.- Nicăieri nu-i ca acasă. Spune-ne, ca turist, care sunt motivele pentru care merită sa vizitezi Constanța.- Când spun Constanța, spun acasă - avem o casă la Eforie, locul unde am copilărit. Îmi place să mă plimb pe străzile liniștite și să adulmec mirosul mării, în special primăvara, atunci când nu este multă lume. Mă întorc mereu cu drag pentru că m-am născut acolo și pentru că prefer marea în locul muntelui.- Ce planuri de vacanță ai pentru vara aceasta?- Îmi doresc să mă odihnesc și voi pleca în Antalya. Nu am mai fost acolo din 2003. Sigur îmi voi lua și echipamentul de sport pentru că se știe că acolo se mănâncă muuuult:), voi face plajă și efectiv voi dormi!(www.zodiac-travel.ro)