Când lăsăm copilul singur acasă?

„Joi după-amiază aveam un curs de la care nu puteam lipsi cu nicio scuză. Soțul meu era plecat în delegație. Pur și simplu m-am trezit că nu aveam cu cine să o las pe Mara, fiica mea în vârstă de nouă ani. Atunci, la insistențele ei, am lăsat-o singură. Am stat ca pe ace pe toată durata cursului și am sunat-o de două ori. M-am simțit extrem de vinovată, dar ea a fost foarte încântată“, povestește Ileana, o mămică, momentul în care și-a lăsat copilul singur acasă. Deși pare destul de riscant, această etapă este absolut normală și face parte din educația copiilor și dezvoltarea independenței lor. Chiar dacă părinții sunt terifiați de idee, copiii sunt bucuroși atunci când sunt lăsați singuri. Și nu pentru că așa pot face cine-știe ce lucruri interzise de părinți, ci pentru că se simt mari. Unii specialiști susțin chiar că școlarii singuri acasă, evident ocazional și nu ca o obișnuință, își fac temele mult mai bine și mai repede și își respectă programul normal tocmai pentru se simt mai responsabili. „Nu îi forțați!“ Nu există o vârstă anume la care copiii pot fi lăsați singuri acasă. Este clar însă că vorbim despre copii peste vârsta de șapte-opt ani. Psihologii cred că, înainte de a face acest pas, trebuie să vorbim cu ei, să vedem ce părere au despre acest lucru, dacă se tem de ceva și dacă cred că se descurcă. „În cazul în care nu își doresc acest lucru și ezită, nu trebuie să îi forțăm. Este clar că nu sunt pregătiți. Prima aventură de unul singur nu ar trebui să dureze mai mult de două-trei ore. Încetul cu încetul, ei capătă încredere și vor vrea să stea mai mult singuri. Atenție însă: înainte de a pleca de acasă, trebuie să stabiliți foarte clar regulile pe care trebuie să le respecte, ce are voie și ce nu are voie să facă”, ne sfătuiește Tatiana Pricop, psiholog. Riscuri și tentații Unii specialiști consideră însă că nu este bine să îi lăsăm singuri pe copiii care nu au ajuns încă la vârsta maturității. Statisticile arată că acei „copii cu cheia de gât” sunt mai tentați să încerce gustul țigărilor, alcoolului, decât cei care sunt supravegheați atunci când ajung acasă de la școală. În plus, mulți spun că nici măcar adolescenții de 14 ani nu sunt pregătiți pentru a sta singuri acasă. Dacă, de exemplu, se produce un scurt circuit la instalația electrică tocmai atunci și izbucnește un incendiu, ei intră în panică și nu știu cum să reacționeze. Telefon de urgență Mai mult decât atât, nu trebuie să ne facem griji numai pentru copil. Dacă, de exemplu, i se întâmplă ceva părintelui în drum spre casă, dacă suferă un accident și este inconștient, va trece ceva timp până când cineva va realiza că și-a lăsat copilul singur acasă. De aceea, întotdeauna când plecăm, trebuie să le lăsăm copiilor atât numărul de telefon pe care ne pot găsi, dar și al unei alte persoane de încredere.