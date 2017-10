Când începe viaţa socială a copilului

Când începe viața socială a copilului

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este posibil, ca mamă, să te fi întrebat adesea când trebuie făcute… demersuri pentru integrarea socială a piciului tău. Sau, tracasată de întrebările copilului care te privește cu ochi mari, așteptând încă un răspuns din partea ta, ai dubii că toate aceste interogații sunt normale. Ei bine, copiii aflați în preajma vârstei de trei ani traversează etapa lui „DE CE?”, care, potrivit specialiștilor Copilul.ro, este și momentul când își fac debutul în viața socială, momentul când încep să se desprindă de fusta mamei și pornesc să descopere lumea. Așa cum știu ei s-o facă, amuzant și cât mai insistent! Așadar, șirul întrebărilor care mai de care mai ciudate arată că el interacționează cu mediul lui, cu oamenii din jur, or asta-i extraordinar de bine.Curiozitate, egal sănătateSe spune că un copil curios este și un copil sănătos. Doar că, uneori, părinții nu știu cum să îi răspundă și se simt încurcați de subiectele abordate de el. Cu siguranță, cel mai adesea întrebările copilului sunt imprevizibile. Dar e bine să încerci de fiecare dată să vii cu un răspuns cât mai exact. Să te învârți în jurul cozii nu e o soluție. Nici să spui: „E atât de mic, oricum n-ar înțelege!”. Copiii de vârste mici înțeleg atât de multe lucruri, încât la orice dilemă trebuie să li se dea un răspuns.Răspunsurile, cât mai simpleChiar dacă întrebarea adresată de copil ți se pare savantă, răspunde cât mai simplu sau într-o manieră ceva mai complexă, dar nu sofisticată, ci cât mai pe înțelesul lui. În plus, unui copil foarte mic nici nu trebuie să-I dai prea multe detalii. Cel mai probabil, nu va înțelege un răspuns mai aprofundat și tot ce așteaptă e unul simplu și clar. Lasă-l să-ți adreseze el întrebările, ca să vezi ce anume îl interesează. Nu e nevoie să oferi un răspuns precis când copilul tău de trei ani te întreabă cum se fac copiii. E suficient să-i spui că a fost fabricat în burtica mamei. Toate la timpul lor!