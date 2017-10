Când îi poţi oferi conopidă bebeluşului tău

Porția de natură

Când îi poți oferi conopidă bebelușului tău

Există o multitudine de motive pentru care copilul tău ar trebui să mănânce și conopidă. Bogată în vitamine, minerale și cu importante calități nutriționale, co-nopida este o legumă gustoasă care aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Conopida este o sursă importantă de vitamina C, dar are și alte substanțe bune pentru organism, cum ar fi carotenul, vitamina A, complexul de vitamine B și vitamina K. Această legumă mai are în compoziție și mai multe minerale, esențiale pentru revigorarea organismului, precum potasiu, calciu, magneziu, mangan, fier, zinc și cupru.Cu toate acestea, specialiștii recomandă părinților să introducă această legumă în alimentația bebelușilor abia după 10 luni, dar nu există nicio restricție de a fi introdusă mai devreme. Totuși, ar fi indicat să amânați introducerea conopidei în dieta bebelușului dacă acesta a avut probleme de digestie. Conopida poate fi servită micuților în formă de budincă sau piure.