Campionul mondial la acrobaţie aeriană Jurgis Kairis face demonstraţii la Tuzla

Campionul mondial la acrobație aeriană Jurgis Kairis face demonstrații la Tuzla

Aerodromul Tuzla găzduiește pe data de 18 august o amplă acțiune dedicată iubitorilor de senzații tari. Organizat în colaborare cu Aeroclubul România, formația Romanian Hawks (Extra 300), Tuzla Fly-in 2007 îl are ca invitat special pe Jurgis Kairis, campion mondial la acrobație aeriană în competițiile freestyle. Pe cerul Tuzlei se vor desfășura evoluții acrobatice solo și în formație, parașutism, zboruri recreative cu balonul. Programul este completat de o expoziție statică, standuri pentru afaceri de aviație, o zonă de filmare dedicată aviației, locuri de joacă pentru copii. Plus un party total neconvențional - Hangar Party. Organizatorii au inserat în program și un work-shop despre problemele actuale ale aviației generale din România, la care sunt invitați toți pasionații de aviație, de la aeromodeliști, la piloți comerciali.