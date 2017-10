IBM a adus la Constanța

Camionul cu tehnologie

IBM a încărcat un TIR cu ultimele sale tehnologii și soluții și l-a trimis în turul Europei. În perioada 4-12 mai, IBM Systems Technology Truck a colindat România, oprind în Timișoara, Cluj, Constanța și Iași. La începutul acestei săptămâni, mastodontul IBM a staționat în fața Sălii Sporturilor din Constanța, iar specialiștii de la bordul său au prezentat cele mai noi tehnologii și tendințe în domeniu. Executaaaa...rea! Sub o milisecundă Sistemele IBM Power 7, lansate la începutul acestui an, sunt capabile să ajungă la viteze cu timpi de execuție sub o milisecundă, susțin experții IBM din camionul cu tehnologie. Conform producătorului, un sistem Power 7 poate gestiona milioane de tranzacții în timp real, având capacitatea de a analiza datele provenite de la miliarde de dispozitive inteligente. Totodată, Power 7 oferă suport pentru 1.000 de servere virtuale sau „partiții“ pe un singur sistem, permițând clienților să ajungă la un grad de utilizare de 90 de procente cu ajutorul softului de virtualizare. Apărute după trei ani de lucru la proiectarea lor, serverele eX5 sunt destinate îmbunătățirii eficienței sistemelor bazate pe platforme x86 adaptate pentru companii. Inginerii IBM au extins proprietățile platformei x86 venind cu o inovație în domeniu - decuplarea memoriei din poziția sa tradițională de lângă procesorul serverului, eliminând astfel nevoia de a cumpăra un alt server care să suporte procesele ce necesită o cantitate de memorie din ce în ce mai mare. Această clasă nouă de sisteme bazate pe procesoare x86 oferă o scalabilitate a memoriei de șase ori mai mare decât cea disponibilă în pre-zent, ajutând la reducerea costurilor. Stocați, stocați, că tot rămâne ceva IBM XIV Storage System este un sistem de stocare pe disc, deschis și performant, de ultimă generație. Ca parte a spectrului larg de oferte IBM de sisteme de stocare și SAN, sistemul XIV este bazat pe componente hardware standard, conectate într-o topologie oricare-cu-oricare prin Gigabit Ethernet fără blocaje, cu paralelizare masivă. Cea mai nouă versiune a sistemului XIV, lansată în aprilie acest an, are drivere de 2 TB și procesoare cu o tensiune mai mică, dublând capacitatea de utilizare și ajutând la reducerea consumului cu până la 59%. La începutul lui 2010, compania americană a anunțat că, în anul anterior, a primit nu mai puțin de 4.914 patente în Statele Unite. 2009 a fost al șaptesprezecelea an consecutiv în care IBM a ocupat primul loc în topul celor mai inventive companii din lume.