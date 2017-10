„Callatis” junior se va desfãºura la Nãvodari

Producătorul general al Festivalului „Callatis", Cornel Diaconu, a dezvoltat, în ultimii doi ani, o acțiune similară celei de la Mangalia și la Năvodari. Ajuns la cea de-a treia ediție, „Callatis jr", numit oficial TopFest se va desfășura, în acest an, în perioada 27 - 29 iulie. „Câteodată, este bine să ai spirit de aventură, câteodată nu. De fapt, așa a început și Callatisul și îmi aduc aminte că după prima ediție am avut o datorie de 60.000 de dolari. Ne-am revenit la următoarele ediții. Callatisul este copilul meu, am crezut și cred în el cu toate emoțiile de la ediția 2007 datorate schimbării echipei de televiziune", a declarat Diaconu. „La Năvodari, un oraș în plină dezvoltare, avem în plan o scenă în perimetrul Casei de Cultură a Sindicatelor, dar și o altă scenă pe faleză, asemănătore celei de la Mangalia". Potrivit lui Diaconu, litoralului îi lipsește încă o forma de divertisment specifică, care să devină tradiție și care să fie vândută ca produs turistic.