Calea Lactee surprinsă de un fotograf norvegian | VIDEO

Ştire online publicată Joi, 21 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un norvegian a reușit să surprindă frumusețea naturii în cele mai importante momente ale zilei. Terje Sorgjerd s-a urcat pe El Teide, cel mai înalt munte al Spaniei și a făcut mii de fotografii, potrivit Realitatea.net. Norvegianul a realizat un video incredibil în care suprinde Calea Lactee dar și trecerea spectaculoasă de la noapte la zi. "Trebuie să spun că a fost cea mai obositoare călătorie pe care am făcut-o. Am fost nevoit să mă cațăr la mare înălțime și am dormit mai puțin de 10 ore toată săptămâna. După ce am fost aici de 10-11 ori înainte, aveam o listă lungă cu locațiile pe care am vrut să le fotografiez pentru a realiza acest filmuleț", a declarat Terje Sorgierd. Terje Sorgjerd nu a ales întâmplător muntele El Teide, aici aflându-se unul dintre cele mai celebre observatoare astronomice din lume.