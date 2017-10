Călător prin stepele anatoliene - acasă la dervişii rotitori

Călător prin stepele anatoliene - acasă la dervișii rotitori

Konya... i-am zis în urmă cu aproape trei ani „patria dervișilor rotitori”. Dacă ajungeți în ținuturile anatoliene, opriți-vă și la Konya. Nu ocoliți orașul situat la sud de capitala Turciei, Ankara, cu cei aproximativ 1.500.000 de locuitori, chiar dacă localitatea are un puternic specific religios. Indiferent de oră, pretutindeni în Konya te înconjoară o liniște apăsătoare. Siluete discrete trec agale pe străduțele pline de verdeață... Doar grupurile mari de turiști mai fac să răsune din când în când aleile. De ce zic eu că merită să împărtășiți din experiența celor de aici preț de câteva zile?! Mevlana, între destinație turistică și centru spiritual Konya se raportează la viața și opera filozofului și poetului anatolian Rumi Celaleddin Mevlana, cunoscut mai degrabă drept părintele dervișilor rotitori. Mevlana sau Rumi, așa cum este știut în țările vorbitoare de limbă engleză, este cunoscut pentru o filozofie a păcii, a toleranței și a fraternității dintre oamenii de toate religiile și riturile. Poet mistic, catalogat ca mesager al iubirii absolute și al apropierii dintre oameni, Rumi a ajutat, prin creația sa, la remodelarea gândirii islamice, având o puternică influență în Turcia. Nu puțini sunt cei care îl consideră modelul unei societăți musulmane moderate și un pod între Orientul Mijlociu islamic și Occidentul creștin. Mevlana a fost, de asemenea, părintele spiritual al ordinului religios „Mevlevi“. Preceptele lui Mevlana au inspirat și „Dansul“ Dervișilor Rotitori sau Sema. Acesta este un dans ritualic care are la bază obiceiurile, istoria, credința și cultura turce. Nu părăsiți orașul până nu mergeți la Centrul Cultural „Mevlana” din Konya, la un spectacol al dervișilor rotitori... Este unic... Mișcarea dervișilor și mesajul transmis sunt desăvârșite numai acolo, în patria lor, unde marele Mevlana le călăuzește și astăzi existența... Centrul Cultural Mevlana din Konya are aproximativ 2000 de locuri. Tot în Konya se află și Muzeul Mevlana. Toată viața marelui filozof anatolian este aici... Vara, abia ai loc să arunci un ac... Fotografiatul nu este interzis și nici nu trebuie să plătești pentru acest hobby... Muzeul este absolut minunat... Adăpostește secretele unei filozofii unice pe care ai impresia că începi să o înțelegi odată ce te lași purtat prin încăperile misterioase și obscure... Îți scapă însă ceva, acel ceva pe care îl cauți și după care simți nevoia să te mai întorci măcar o dată... Poate, cine știe?! „Spre cetate” La 35 de km de Konya, în inima munților și departe de viața de zi cu zi, se află localitatea Saray Gönu (în traducere „Spre cetate“). Aici se găsește singura școală din lume la care sunt pregătiți dervișii rotitori (călugări musulmani). Aceștia au un regim de viață special și sunt selectați în urma unor teste foarte dificile. Încă de la vârsta de 4 ani, părinții care doresc își pot aduce copiii la această școală. Atenție la ținută! E bine de știut că vestimentația este un aspect sensibil la Konya. Chiar dacă gradele urcă alert în termometre, la Konya, chiar și turist fiind, e bine să ai o ținută decentă, iar cel puțin la muzeu, femeile, indiferent de religie, e bine să își acopere capul... Pentru gazde este o obligație, pentru oaspeți, un semn de respect...