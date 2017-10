Calapod vrea o clonă a Festivalului „Callatis“

Staful Festivalului „Callatis” de la Mangalia s-a mutat la Năvodari. Cu aceeași con-cepție, viziune, cu un program asemănător, inclusiv cu tot ce înseamnă școala de promovare Aldaco Film. Primăria Năvodari a început colaborarea cu Aldaco Film în urmă cu trei ani, iar festivalul Festop, un copil mai mic al celui mangaliot, a crescut. Are trei ani, trei ediții, mai mult sau mai puțin grandioase, însă există bunăvoință. Și asta pentru că este dorința autorităților din Năvodari de a înscrie orașul pe harta stațiunilor importante, cu valențe culturale și de divertisment. Dacă și Năvodariul are faleză ca și Mangalia, de ce să nu fie și aici o scenă pe apă? Chiar și conferința de presă de lansare a evenimentului a semănat cu cea de la „Callatis”, cu Cornel Diaconu în frunte, producător general, dr. Matei Miko, producător tehnic; doar primarul este altul - Tudorel Calapod. Am aflat că ediția a treia a Festop se va desfășura în perioada 27 - 29 iulie cu concerte pe o scenă și cu activități culturale conexe, pe timpul zilei. Vă sună cunoscut? Cert este că la Năvodari, după cum a declarat Cornel Diaconu, diferă „distribuția”: „Am ținut foarte mult ca acest festival de la Năvodari să poarte titulatura gala topurilor și festivalurilor, pentru a reuni câștigătorii competițiilor de la nivel național. Dar, din păcate, în afară de Megastar, nu au mai fost alte festivaluri care să ne atragă atenția. Însă sperăm ca, de anul viitor, în cadrul festivalului, să putem oferi chiar noi distincții atât unor tineri debutanți, cât și soliștilor consacrați, pentru merite în carieră”. O noutate a festivalului de la Năvodari o reprezintă și transmisiunile în direct, pe postul de televiziune B1TV, cu care s-a semnat un contract de transmisie de două ore brut spre seară. „Bineînțeles, cu clipurile lor de publicitate, dar sperăm să nu se repete situația de la «Callatis», când Antena 1 a întrerupt destul de des transmisia”, a mai specificat Diaconu. Și, astfel, pentru că era vorba despre transmisiune în direct a festivalului, s-a optat și pentru o imagine adecvată a showului. Cu o nouă scenă, pe treptele noii Case de cultură din localitate; „ne-am inspirat din alte festivaluri susținute în Italia sau Spania”, a spus Diaconu. Rapid s-a sărit de la una alta și s-a adăugat, în cadrul conferinței, că nu se va abandona ideea unei scene pe apă, pe faleza din Năvodari, însă este vorba de o investiție foarte mare și complexă, care va pica în grija autorităților. Dr. Matei Miko, în calitate de producător tehnic, a declarat că, din punct de vedere vizual, festivalului de la Năvodari va fi unul al efectelor speciale. Am aflat că va exista și un ecran cu leduri pe care se vor proiecta decupaje din spectacol. O singură frică are însă echipa tehnică: locul de desfășurare a spectacolelor de seară este neacoperit, așa că să dea Domnul să nu plouă. Bugetul festivalului este de peste 2 miliarde de lei, iar cu deplasările invitaților de peste hotare se ajunge undeva la 4 miliarde de lei, bani aprobați încă de la începutul anului, printr-o ședință a Consiliului Local. 