Câinii din Hârşova, obligaţi să-şi facă nevoile la toaletă

Proiecte de import

Câinii din Hârșova, obligați să-și facă nevoile la toaletă

Administrația locală de la Hârșova promovează proiecte de import. Până acum edilul Ionel Chiriță & Co au două proiecte cu patent UE și acestea implementate înainte ca România să dobândească buletin de Uniune. Unul dintre ele este cel adus din Danemarca, dezvoltat în domeniul informării cetățeanului, iar cu cel de-al doilea, primarul Chiriță s-a întors în buzunar de la Strasbourg, în urmă cu patru ani. Este vorba despre instalarea toaletelor pentru câini în parcurile din oraș, în cadrul unui program mai amplu de „gestionare a câinilor din localitate". În prezent, în Hârșova există cinci astfel de amplasamente. O cutie de aproximativ un metru pătrat, înaltă de 80 centimetri, în interiorul căreia este nisip, aceasta este toaleta ecologică pentru câinii din Hârșova. Primarul recunoaște că deși sunt amplasate de aproape doi ani prin parcurile din oraș, hârșovenii nu se prea îngrămădesc să își învețe câinii cu bunele moravuri de Strasbourg. Edilul speră însă că, din toamnă, atunci când va lua ființă și poliția co-munitară la Hârșova, lucrurile vor sta cu totul altfel. Mai exact, polițiștii comunitari vor avea printre alte sarcini și pe aceea de a-i sancționa pe posesorii de câini care nu își obișnuiesc patrupedele să folosească toaletele ecologice. Tot la capitolul animale de companie, hârșovenii care trăiesc la bloc își pot permite să țină un câine numai cu acordul vecinilor colaterali. De la al doilea patruped, posesorii trebuie să plătească și oareșice taxe. În acest fel, Chiriță susține că administrația locală poate să aibă sub control și deținerea animalelor de companie dar și să mai facă rost de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de salubritate în oraș. Chiriță are planuri mari în ceea ce privește rotunjirea veniturilor la bugetul local și prin „montarea, în talpa fiecărui locuitor din Hârșova a unui dispozitiv de luat bani". Mai exact este vorba despre sarcina pe care o vor avea polițiștii comunitari de a sancționa financiar orice gest necugetat, precum aruncat mucuri de țigară pe stradă, călcat spații verzi sau aruncat gunoi la întâmplare.