CÂŞTIGĂTORI Concurs Cuget Liber VALENTINE'S DAY!

9

concurs

"20. cina romantica de la Cristina Jipa ieri, ora 15:52 | voturi +41 : -2 imi doresc atat de mult o cina romantica pt ca nu am avut parte de asa cva niciodata...si in plus de asta mai este foarte putin si facem 3 ani de relatie" Unde e mesajul romantic? Oricum, nu e prima data cand cei de la Cuget Liber incalca propriul regulament al concursurilor...

Răspuns la: incredibil !!!

Adăugat de : Negruzzi, 14 februarie 2013

bine ca nu s-a cerut gramatica limbii romane ca o conditie obligatorie :))) : 15. te iubesc de la Cristina Jipa ieri, ora 15:45 | voturi +12 :...