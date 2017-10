Bursa tinerilor actori, la Mangalia

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În selecția pentru concursul Galei Tânărului Actor HOP, care se va desfășura la Mangalia în perioada 1-4 septembrie, a fost inclus și un spectacol non-verbal, aceasta fiind o noutate a ediției 2007, a declarat coordonatorul proiectului Doina Lupu. Este vorba despre un spectacol de dans contemporan al unui grup de actori, absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Spectacolul se intitulează „În așteptare”, avându-i în distribuție pe Liliana Farcaș, Sorana Huidan, Casiana Șuteu, Dan Lupu și Tudor Munteanu. Coordonatorul proiectului a precizat că spectacolul a fost selectat în ideea că teatrul nu înseamnă numai cuvânt, ci și mișcare, muzică, dans. „Acești actori au ales dansul ca formă de reprezentare a cuvântului”, a afirmat coordonatorul Galei HOP, care a precizat că la ediția trecută a fost în concurs un spectacol de teatru-dans, dar care nu a fost lipsit de cuvinte. Gala HOP, organizată de UNITER, are două secțiuni - Spectacole de grup și Individual. La secțiunea Grup au fost înscrise 13 spectacole, fiind selecționate patru. Juriul acestei secțiuni, format din regizorii Ada Lupu, Mircea Cornișteanu și Silviu Jicman, a selectat, în afară de creația “În așteptare”, alte trei spectacole: “Lecția”, de Eugen Ionesco, cu Laura Bilic, Ovidiu Ivan, Loredana Iordache și Dumitru Rusu; “Moștenirea”, de Marivaux, cu Dorin Ionescu, An-toaneta Tudor, Simona Fabian, Cătălin Ciurdar, Alina Haru și Călin Rădulescu și “Îngerul electric”, de Radu Macrinici, cu George Costin, Sebastian Bă-dărău, Sorin Miron, Gabriela Del Pupo, Ariana Presan. La secțiunea Individual, juriul a fost format din actorii Mihai Dinvale și Liviu Timuș și regizorul Cornel Todea. La această categorie au fost înscriși 60 de actori cu monologuri. Comisia a selectat, pentru concurs, 13 par-ticipanți. Și în acest an, direcția Galei HOP a introdus proba obligatorie pentru toți participanții la secțiunea Individual. 