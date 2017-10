Bunele maniere la birou

Manierele contează și încă foarte mult, tocmai pentru că ilustrează respectul. Dacă te porți manierat, îți respecți nu numai partenerul de interacțiune, ci și propria imagine. Fără respect, e foarte puțin probabil ca o relație, fie ea și de business, să meargă. Specialiștii în Resurse Umane spun că profesionalismul și expertiza nu sunt suficiente ca să ai succes la job. Așadar, mai ai o frontieră de cucerit: bunele maniere. Dacă nu știi cum să faci asta, sfaturile http://www.Carieră.Unica.ro îți pot fi de mare folos:Cu eticheta la vedereSpre deosebire de eticheta care iese ostentativ din hainele de firmă, eticheta despre care vorbim aici e invizibilă, dar face toată diferența. " Gândește-te numai la exemplele de lipsă de maniere pe care le poți oferi din proprie experiență. Dacă nu ai început deja să mustăcești sau să te oripilezi, gândește-te la avantajul major care este reprezentat de a avea maniere și în contextul muncii. Bunele maniere, spre deosebire de abilitățile pe care le poți obține la workshopuri, masterate și MBA-uri, nu sunt predate în școli. Și, crezi sau nu, asta poate face diferența între doi candidați la un job, la fel de bine pregătiți și cu la fel de mult potențial. Tocmai pentru că tot ceea ce înseamnă mediu business la noi nu are o tradiție atât de îndelungată ca în alte țări. Suntem… tineri în domeniu, și asta înseamnă că am ajuns aici împrumutând mult din afară. Printre caracteristicile sistemului actual de business din România se numără și angajații tineri, care au fost culeși încă de pe băncile școlii pentru a fi formați în spiritul companiilor. Ce s-a pierdut din vedere au fost tocmai manierele. Iar ăsta e doar unul din efectele pretenției de lipsă de formalități la birou. Impolitețea zilnicăProbabil că ai și tu exemple de comportamente considerate acceptabile la birou, dar care sunt de fapt semne ale lipsei de etichetă în conduita profesională: a răspunde la telefon sau tastatul pe Blackberry în timpul ședințelor, intratul în birou în timpul discuților cu ușile închise, ronțăitul zgomotos în timpul conferințelor telefonice. Dacă te simți prost pentru că faci unul din lucrurile mai sus-menționate, ar ajuta mai mult să nu le faci, pur și simplu. Manierele sunt o oglindă a caracterului. Dacă există comportamente care trec drept permisibile în interiorul firmei, există totuși bune șanse ca un comportament nepoliticos sau chiar nepotrivit al unui angajat între colegi să se manifeste și în contextul interacțiunii cu un client. Manierele contează și încă foarte mult, tocmai pentru că ilustrează respectul. Dacă te porți manierat, îți respecți nu numai partenerul de interacțiune, ci și propria imagine. Fără respect, e foarte puțin probabil ca o relație, fie ea și de business, să meargă. Dușmanii bunelor maniere la birouScuzele principale pentru astfel de comportamente lipsite de politețe sunt stresul și graba. Pentru că suntem stresați, avem multe de făcut și timpul ne presează, ni se pare că e scuzabil să ne purtăm fără respect. Până una-alta, deadlineurile noastre și nivelul de stres sunt lucruri pentru care ar trebui să ne asumăm responsabilitatea, nu să îi facem pe alții conștienți de ele. Așadar, primul semn că te comporți conform etichetei de birou este că în interacțiunile tale nu transpar stresul și graba. Norme de etichetă modernă1. E-mailurile pline de greșeli, multicolore sau care ignoră majusculele și diacriticele nu sunt doar neglijente, sunt de-a dreptul nepoliticoase. 2. Folosește telefonul mobil cu aceeași discreție de care dai do-vadă la film. Nu trebuie să știe tot biroul că ești foarte căutată. Setează-l pe vibrații și evită să îl verifici pe sub masa de ședințe. 3. Punctualitatea nu e opțională. Biroul e unul din locurile în care "mai bine mai târziu decât niciodată" nu se aplică. 4. Când stai pe gânduri dacă să folosești numele mic al unei persoane sau nu, răspunsul este nu. 5. Nu abuza de resursele comune (fax, rechizite, copiator) și este inutil să-ți spun că a fura din frigider sandvișul colegului de birou nu e amuzant. 6. Nu întreba pe toată lumea cu cine s-a combinat colega de la marketing și păstrază ultima ta aventură pentru o cafea cu prietenele. 7. Manierele nu sunt o formă de generozitate. Clădesc încredere și îți